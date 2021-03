MÀKARI/ Anticipazioni terza puntata 22 marzo: Suleima lascia il borgo?

Andrà in onda lunedì 22 marzo la terza puntata di Màkari, la nuova fiction di Rai1 con protagonista Claudio Gioè nei panni di un giornalista prestato alle indagini poliziesche. Il titolo della puntata è È solo un gioco: nella prima parte, la quiete del borgo in provincia di Trapani viene scossa dalla morte di Franco, avvenuta in un tragico incidente stradale. Franco era il cugino di Saverio, anche se i ricordi di quest’ultimo sulla loro parentela sembrano essere svaniti. Suo padre gli racconta che da piccoli erano molto legati, ma lui non ne ha alcuna prova, dal momento che non ricorda nulla. Ciononostante, Saverio decide comunque di prendere parte al funerale del presunto cugino. E là scopre che non si è trattato di un semplice incidente: Franco potrebbe essere stato ucciso. Allo scopo di avvalorare la sua tesi, Saverio inizia a indagare facendo domande ad amici e conoscenti. Ne risulta che Franco era una promessa del calcio, e la risposta ai suoi interrogativi potrebbe venire proprio seguendo questa pista. Piano piano, i suoi ricordi cominciano a riaffiorare.

Màkari, anticipazioni terza puntata 22 marzo: un nuovo caso per Saverio Lamanna

La causa dell’amnesia di Saverio è il trauma che ha subito con la morte della madre. Dopo questo accadimento, infatti, l’ex giornalista si è abituato a rimuovere tutti i ricordi relativi alla sua infanzia, compresi quelli lieti o indifferenti. Nel frattempo, Suleima, la sua fidanzata, gli comunica che a breve dovrà lasciare Màkari per recarsi a Milano per un colloquio di lavoro. In caso di esito positivo, il suo soggiorno lì potrebbe evidentemente prolungarsi, motivo per cui Saverio si sente mancare la terra sotto i piedi. Fino a ora, il loro è stato un rapporto oggettivamente superficiale, ma adesso ha addirittura paura di perderla. È tempo per lui di fare i conti con i suoi sentimenti.

