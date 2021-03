MÀKARI/ Anticipazioni ultima puntata 29 marzo: Suleima se ne va?

Andrà in onda lunedì 29 marzo la quarta e ultima puntata di Màkari, la fiction di Rai1 con protagonista Claudio Gioè ambientata nei pressi dell’omonimo golfo della Sicilia nord-occidentale. In questo episodio, Suleima, la fidanzata di Saverio, si ritroverà alle prese con una scelta importante: trasferirsi o no a Milano? La ragazza, infatti, ha superato un colloquio di lavoro nel capoluogo lombardo, e la prospettiva più ovvia sarebbe quella di andare a vivere lì. Ma Saverio è preoccupato, non solo perché così rischierebbe di non rivederla più, ma anche per via del suo conto in rosso. Per far fronte alle spese più necessarie, lo scrittore accetta un incarico a tempo come press agent di un’importante agenzia cinematografica. Affiancherà Gea, produttrice e regista, non prima di aver fatto una ‘scoperta’ destinata a cambiare inevitabilmente il corso della storia.

Màkari/ Anticipazioni e diretta 22 marzo: Saverio alle prese con la mafia

Màkari, anticipazioni ultima puntata: un nuovo caso per Saverio

Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Màkari, Saverio dovrà occuparsi ancora una volta di un’intricata indagine. In tutto questo avrà un ruolo anche Piccariello, il suo fido assistente, con cui raggiungerà il luogo che dovrebbe ospitare un festival del cinema. Ben presto, però, scoprirà che il suo ruolo è solo una copertura per proteggere Gea dal fidanzato geloso e violento. La missione di Saverio non andrà a buon fine, dal momento che questa verrà ritrovata morta. E Saverio, che avrebbe dovuto proteggerla, non si darà pace, decidendo di non tornare a casa fino a quando non avrà scovato il colpevole.

