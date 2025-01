MALATTIA DI GUILLERMO MARIOTTO: “RICOVERATO UN MESE, MA GRAZIE A MIA NONNA…”

Malattia di Guillermo Mariotto, cosa sappiamo? Questo pomeriggio, per la prima volta dopo le polemiche successive alla conclusione di “Ballando con le Stelle”, rivedremo in video a “Verissimo” l’eclettico e istrionico stilista di Caracas (Venezuela), uno degli ospiti su cui il programma condotto da Silvia Toffanin accenderà i riflettori: ed era inevitabile al ritorno dopo la pausa per le festività natalizie dal momento che, assieme a lui, sarà ospite del talk show di Canale 5 pure Sonia Bruganelli; entrambi hanno catalizzato le attenzioni degli aficionados del programma di Rai 1, facendo fare a “Ballando” un clamoroso successo in termini di share che, come ricordano i siti da sempre attenti alle dinamiche televisive, Mediaset ha deciso di ‘cavalcare’ l’onda invitandoli entrambi. Nell’attesa, scopriamo qualcosa sulla malattia di Guillermo Mariotto e come sta.

Dora, chi è l'ex fidanzata di Anna Lou Castoldi e perché si sono lasciate/ "Non è stato facile, stavo male"

Per parlare della malattia di Guillermo Mariotto e di cosa è capitato al designer di origini sudamericane ma adottato oramai da tanti anni dal Bel Paese dobbiamo fare chiarezza innanzitutto: infatti, se il 58enne in passato aveva rivelato di un grave problema di salute che aveva tormentato la sua infanzia, più di recente era stato invece vittima di ben altro incidente che aveva impedito al diretto interessato di presenziare a “Ballando” (con l’inevitabile codazzo di polemiche e di sospetti da parte di molti). Come spiegato dalla stessa Milly Carlucci, il giudice aveva dovuto dare forfait perché si era fatto male alla gamba: “Sembra una boutade, eppure non lo è” lo aveva difeso la conduttrice, sempre dalla sua parte nell’ultimo periodo e dicendosi certa della sua buona fede anche in merito al (presunto) incidente delle moleste che gli era stato attribuito.

Max Laudadio, chi è l'inviato / "Ti ammazzo...", un lavoro 'pericoloso' e il flirt con Manuela Arcuri

MARIOTTO, “GAMBA ROVINATA E PURE I LEGAMENTI”: ECCO COS’E’ SUCCESSO

Affermando anche che c’era in ballo un certificato medico inviato dal 58enne alla produzione del programma Rai per dimostrare di avere avuto un incidente, la Carlucci aveva aggiunto a inizio della puntata ‘incriminata’: “Mariotto si è rovinato una gamba, compresi i legamenti, muscoli e tutto quanto…”, insomma la conduttrice aveva lasciato intendere che si trattava di un problema serio occorso al giudice in quel di Riad (avvistato in sedia a rotelle peraltro durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di “Striscia la Notizia”). In attesa che lo stilista chiarisca, magari proprio nel salotto tv di Canale 5 assieme a Silvia Toffanin, i contorni di questo incidente che gli ha impedito di presenziare a “Ballando” (anche se qualcuno ha maliziosamente commentato, suggerendo che avrebbe potuto partecipare in video…), facciamo un salto indietro nel tempo scoprendo la malattia di Guillermo Mariotto avuta da bambino.

Daria Nicolodi, chi è la nonna di Anna Lou Castoldi/ "Una delle persone più importanti della mia vita"

Come svelato qualche anno fa nel corso di alcune interviste e anche di una ospitata a “Oggi è un altro giorno”, la malattia di Guillermo Mariotto consisteva nella scoperta, durante l’infanzia, di una milza più grande del normale e che avrebbe potuto essere la causa di una possibile leucemia. “Potevo essere salvo, come no. Fu mia nonna a raccomandarmi di salvarmi… Ed è così sono diventato religioso” aveva svelato il diretto interessato a Serena Bortone. “All’epoca capivo che c’era qualcosa che non andava: mia mamma mi consegnò anche a mia nonna per accudirmi meglio dato che era un’infermiera” era stato il ricordo di Mariotto, commosso mentre parlava della nonna, a suo dire importante per la sua guarigione. “Fui ricoverato un mese, mi facevano un’iniezione di penicillina al giorno. (…) Ma grazie ai suoi ‘beveroni vitaminici’ saltavo come un grillo. E infatti oggi lo bevo ancora tutti i giorni”.