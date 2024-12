Cos’è successo a Guillermo Mariotto? Negli ultimi giorni pare essere proprio questa la domanda che ruota intorno al programma Ballando con le Stelle 2024, terminato da poco con la vittoria di Bianca Guaccero e del suo compagno Giovanni Pernice. Durante la finale il giudice era di nuovo assente e il pubblico si è fatto due domande, soprattutto dopo settimane di polemiche e strane scomparse dell’ultimo minuto in puntata. Ad oggi si parla di incidente al ginocchio, un trauma che avrebbe impedito allo stilista di partecipare all’elezione del vincitore di Ballando con le Stelle 2024.

Guillermo Mariotto, come ha spiegato Milly Carlucci sabato sera, ha dovuto diseredare la finalissima dopo una caduta durante un viaggio all’estero. “Si è fatto male, sembra una boutade ma non lo è“, ha precisato la conduttrice, conscia che le vicende intorno al giudice possano sembrare agli occhi del pubblico una presa in giro. Milly ha anche parlato di “certificato”, documento che Guillermo Mariotto avrebbe inviato alla produzione per dimostrare di aver davvero avuto un incidente. Eppure, i fan sembrano avere comunque delle riserve sul suo vero stato di salute.

“Si è rovinato una gamba, compresi legamenti, muscoli e tutto quanto“, ha detto a inizio puntata Milly Carlucci, lasciando intendere che lo stato di salute dello stilista sia più grave di quanto si pensasse. Ma a parlare di recente è proprio lo stesso Guillermo Mariotto, che si è confidato con Adnkronos sull’incidente. Al giornale ha spiegato di essersi infortunato a Riyadh, una caduta che oggi gli impedisce di muoversi e che quindi, lo costringe alla sedia a rotelle. Il giudice si è poi sbilanciato svelando il suo parere sulla vittoria di Bianca Guaccero, criticando il fatto che sapesse già ballare: “Non l’avrei fatta vincere”.

Guillermo Mariotto ha poi parlato di chi sono i suoi concorrenti preferiti di Ballando con le Stelle 2024. Si tratta di Pasquale La Rocca e Federica Pellegrini, definiti da lui stesso “Dei senza eguali e senza rivali”. Belle parole anche per Federica Nargi, capace secondo lui di trasformare Favilla in un vero e proprio principe azzurro. Titolo de “il più bello del reame” va invece a Nikita Perrotti, anche lui tra i suoi preferiti insieme alla partner Anna Lou Castoldi. Guillermo Mariotto ha poi lasciato un grande punto di domanda sulla sua presenza a Ballando nella prossima edizione: “Solo Dio lo sa”.