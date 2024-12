Il grande protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle 2024 è stato senza dubbio Guillermo Mariotto, giudice che nelle ultime puntate è stato un po’ latitante. E anche durante la finale del programma di Milly Carlucci si è scoperto a inizio puntata che non sarebbe stato presente come di consueto accanto ai giudici di sempre. “Lo stilista è infortunato“, così la conduttrice ha spiegato ai fan l’assenza di Mariotto durante l’ultima e seguitissima puntata. Insomma, dopo la presunta molestia al ballerino, le scuse della settimana scorsa e qualche polemica, spuntano anche problemi di salute inaspettati per il famoso giudice di Ballando.

Milly Carlucci piange alla Finale di Ballando con le stelle 2024/ "Ho realizzato il mio sogno"

Poco tempo fa, durante la consegna del Tapiro di Striscia La Notizia, il pubblico aveva notato Guillermo Mariotto seduto su una sedia a rotelle, cosa che ha lasciato tutti di stucco. Durante la finale di Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci ha rivelato tutto placando (in parte) le polemiche sul conto dello stilista: “Mariotto si è infortunato ad una gamba in occasione di una sua trasferta di lavoro all’estero“. E ha continuato: “Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba compreso i legamenti“.

Perchè Bianca Guaccero è vincitore di Ballando con le Stelle 2024/ Bufera Pellegrini-Nargi:"Tutto sbagliato"

Guillermo Mariotto, i fan di Ballando non credono alla “scusa”: “Non ci vogliono le gambe per…”

Dopo quanto confessato da Milly Carlucci sulla salute di Guillermo Mariotto, assente durante la finale di Ballando con le Stelle 2024, il pubblico ha chiaramente fatto sentire la sua voce. I fan sembrano dubitare sulla buona fede dello stilista e sui social fioccano commenti di ogni tipo. Alcuni utenti si sono detti dubbiosi rispetto alle dichiarazioni della conduttrice, anche perchè per “sollevare una paletta”, come scrive qualcuno sui social, non servono di certo le gambe. Che sia stata solo una scusa per assentarsi dopo la bufera che lo ha travolto? In effetti, tempo fa le direttive di Ballando con le Stelle 2024 sembravano diverse.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincitori Ballando con le Stelle 2024/ "Questa coppa è anche di..."

Ricordate quando Fabio Canino aveva preso il Covid e si era presentato in puntata tramite uno schermo? Insomma, Mariotto non la racconta giusta. La sua presenza si è fatta sempre più misteriosa durante questa edizione e il pubblico non fa che chiedersi cosa stia nascondendo davvero. Che sia la vergogna per quanto successo con il ballerino Simone le scorse settimane? Oppure, più semplicemente, non è da scartare l’ipotesi di un dietro front di Mariotto, forse stanco di essere presente nel programma ormai da anni.