Malattia Emma Marrone, tumore a utero e ovaie/ “Ora tutto bene: do speranza a chi…”

Sarà una delle protagoniste indiscusse di questo Festival di Sanremo 2022, comunque vada, e per molti osservatori anche una delle principali candidate al successo finale: il ritorno di Emma Marrone sul palcoscenico del Teatro Ariston non è solo una gradita notizia per la sua nutritissima fan base ma anche per chi ama la musica, perché segna contemporaneamente pure il ritorno in grande stile della 37enne artista toscana ma cresciuta in Salento, soprattutto dopo il tumore all’utero e alle ovaie che, nel corso degli ultimi anni, l’ha costretta a subire ben tre interventi chirurgici e un lungo percorso di cura di cui ha sovente parlato senza problemi e anzi diventando pure una testimonial della lotta e la prevenzione al cancro.

Ma di cosa ha sofferto Emma Marrone? La sua battaglia in realtà non è cosa recente ma è cominciata diverso tempo fa ed è durata più di dieci anni, ovvero da quando la cantautrice nata Firenze nel 1984 era ancora molto giovane e non aveva ancor alo status artistico i milioni di fan di cui gode oggi. Dobbiamo tornare infatti indietro al lontano 2009 quando Emma, comunque già nota ma con una carriera non ancora decollata, scoprì di essere malata: i sintomi sono quelli classici in questi casi, ovvero perdita di peso e stanchezza, fino alla scoperta a seguito di un controllo di avere un tumore all’utero e alle ovaie. Di lì la necessità di un intervento chirurgico d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma, durato quasi sette ore, e perfettamente riuscito tanto che non c’era stato nemmeno bisogno di un successivo ciclo di chemioterapia.

EMMA MARRONE, LA LOTTA COL TUMORE DURATA 10 ANNI: LE OPERAZIONI E POI L’ANNUNCIO CHE…

Tuttavia la battaglia della Marrone era appena cominciata anche se per tanto tempo la diretta interessata, nel frattempo approdata ad “Amici” di Maria De Filippi, non ha mai accennato alla sua malattia, anche per timore che qualcuno pensi che voglia sfruttarla a fini personali. Da lì il successo è solo lo step successivo ma ecco che già nel 2013 per Emma arriva il secondo stop alla sua carriera: infatti è ancora il tumore alle ovaie, tornato purtroppo alla carica, a preoccuparla: ancora una volta la cantautrice è costretta a finire sotto i ferri e questa volta le vengono asportate non solo una tuba ma anche un ovaio, pur evitando ancora di sottoporsi a dei pesanti cicli di radio e chemioterapia. Di questo periodo sappiamo anche che Emma, nel timore di non poter diventare mamma, pare abbia scelto di far congelare il proprio tessuto ovarico.

L’ultima tappa di questo lungo calvario ha una data precisa sul calendario, anche perché stavolta Emma, attraverso i propri profili social, sceglie di condividere quel momento con i fan accennando ai suoi problemi di salute: dopo il post del 20 settembre 2019 in cui parlava dell’annullamento di un concerto, ecco che appena una settimana dopo la Marrone mostra un braccialetto ospedaliero che non lascia dubbi ammettendo però anche che tutto è andato bene e di essere pronta, anche grazie all’amore dei suoi fan, di tornare alla sua vita normale. Passa ancora un anno ed ecco la notizia che tutti aspettavano: dopo gli ultimi controlli, nel 2020 finalmente Emma ha vinto la sua lotta contro il cancro. E mentre tutti si affannavano a carpire dettagli privati della sua esperienza o a domandarsi se in futuro potrà o meno avere figli, lei da qualche tempo ha deciso di diventare una testimonial per la prevenzione e di guardare al futuro per una storia finalmente da scrivere senza nuovi “stop”.



