CHI E’ DANIELA VERGARA? UNA CARRIERA IN RAI, VOLTO STORICO DEL TG2

Chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato? Quest’oggi, durante il nuovo appuntamento con gli approfondimenti e le interviste di “Domenica In”, Mara Venier darà spazio al ricordo dell’amica e collega ricordandone la figura, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano, assieme agli ospiti in studio del rotocalco in onda su Rai 1. Come sappiamo, il rapporto tra ‘zia Mara’ e il giornalista e conduttore televisivo romano era molto forte e di vecchia data tanto che la padrona di casa del talk show aveva candidamente ammesso che “il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al cellulare” sperando in cuor suo che Luca le avrebbe risposto. E invece “mi ha risposto Daniela, sua moglie, e mi ha detto che era tutto vero…” aveva detto la conduttrice: accendiamo quindi i riflettori scoprendo chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato, e la loro storia d’amore.

Per raccontare chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato, prima di scoprire qualcosa del loro privato, possiamo partire proprio dalla carriera professionale che, seppure con delle differenze, ha viaggiato tra le reti del servizio pubblico in parallelo a quella del suo storico compagno. Classe 1951 e originaria di Alessandria d’Egitto, discendente di una famiglia napoletana di nobili origini, la Vergara dopo gli studi si era subito innamorata del giornalismo, diventando professionista nel 1982 e poi cominciando il suo lungo cursus honorum in Rai, prima con una fugace esperienza al Tg3 e successivamente al Tg2 di cui per tanto tempo è stata un ‘mezzobusto’ e che è diventata la sua casa. Conduttrice anche di “Punto e a capo” nel 2004, Daniela Vergara ha pure ricevuto diversi premi e onorificenze tra cui l’“Ernest Hemingway” nel 2011 per il giornalismo radio-tv.

MOGLIE DI LUCA GIURATO: “LUI HA MESSO L’ARCOBALENO NELLA MIA…”

Cosa sappiamo invece della love story di Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato, e di come i due giornalisti si sono incontrati? “Quando ci siamo conosciuti, io ero un po’ ‘irregimentata’, rigida. Lui ha messo nella mia tavolozza, dove c’erano dei colorini opachi opachi, tutto l’arcobaleno di questo mondo” aveva raccontato la 73enne giornalista, parlando del marito in toni molto dolci e dicendo che il suo Luca non solo era travolgente, ma come una sorta di serpente incantatore bonario, “riusciva a farsi fare da tutti tutto quello che lui voleva”. Non solo: nonostante entrambi abbiano svolto, pur se in modi diversi, una professione simile, tra di loro non c’è stata mai invidia, né competizione.

Dal racconto di Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato, infatti, si capisce infatti molto non solo del rapporto tra di loro ma pure dell’amore della donna per il giornalista scomparso qualche giorno fa: “Per strada fermavano lui che aveva un pubblico più pop e ne ero felice” aveva ammesso la sua compagna, spiegando che quello era anche uno dei motivi per cui tanti giovani colleghi l’hanno chiamata per esprimere la loro solidarietà. Il marito infatti aveva una “tale capacità di mettere tutti a proprio agio che non potevi non volergli bene”. Come lei d’altronde: i due, infatti, si erano messi assieme dopo un lungo corteggiamento (“Ci sono volute le sette fatiche di Ercole per invitarla per un caffè” aveva scherzato Giurato): da lì, ecco la cena galeotta e la decisione di andare a convivere per breve tempo prima di legarsi in matrimonio e non lasciarsi più.