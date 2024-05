Malattia Luna, figlia di Giada Desideri e Luca Ward: sindrome di Marfan/ “All’inizio ci sentivamo colpevoli…”

Giada Desideri e la malattia della figlia Luna, la sindrome di Marfan

Giada Desideri, storico volto di Un posto al sole da poco ritornato nella soap dopo oltre 20 anni di assenza, sarà ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. Alla sua intensa carriera tra cinema e televisione, l’attrice unisce una vita privata riservata e carica di amore, al fianco del marito Luca Ward, celebre attore e doppiatore, e dei figli Lupo e Luna nati dalla loro storia d’amore (la coppia si è sposata nel 2013 con doppia cerimonia).

Chi è Luca Ward, marito di Giada Desideri: i figli Lupo e Stella/ “Non volevo che lasciasse il lavoro…”

La coppia, tuttavia, ha dovuto affrontare un importante ostacolo che ha significativamente stravolto la propria vita: Giada Desideri e Luca Ward hanno infatti dovuto fare i conti con la malattia della figlia Luna, la sindrome di Marfan, rara malattia ereditaria che colpisce il tessuto connettivo e che le è stata diagnosticata quando era piccola. “È una malattia dei tessuti connettivi, c’è un’iper-produzione di collagene, in Italia sono colpite 18 mila persone – ha raccontato Luca Ward in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel gennaio 2022 – Aveva il bacino asimmetrico, da genitori ci siamo insospettiti e abbiamo fatto un anno e mezzo di ricerche, per poi arrivare a questa sentenza micidiale“.

Giada Desideri, chi è e carriera dell'attrice di "Un posto al sole"/ Dal cinema al ritorno nella soap

Luca Ward e Giada Desideri, la reazione alla malattia della figlia: “Ci sentivamo colpevoli…“

La notizia della malattia della figlia Luna ha sconvolto Giada Desideri e Luca Ward, come raccontato dall’attore ai microfoni di Serena Bortone: “Quando abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto “perché proprio a me”, sono cose che capitano. Ci sentivamo colpevoli all’inizio, pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile“.

Luca Ward, la morte del padre: "Avevo 13 anni, è morto di aneurisma"/ "Era il pilastro della famiglia"

Un senso di colpa dopo il quale la coppia ha reagito, prendendo in mano la situazione: Giada Desideri nel 2010 ha interrotto drasticamente la sua carriera per stare a casa e prendersi cura della figlia Luna, mentre il doppiatore ha proseguito il suo percorso professionale. “In un nano secondo ha preso in mano la situazione“, ha raccontato l’attore parlando della tenacia della moglie in un’intervista a L’Ora Solare dell’aprile 2021. “Lei ha smesso di lavorare e mi ha mandato in trincea, dicendo che lei si sarebbe occupata dei figli e della casa, non mi sarei aspettato una decisione così perché sapevo quanto amasse il suo lavoro, e io non so se l’avrei fatto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA