Malattia Marisol di Amici 2024, mamma choc: “Forma di asma pesante”/ “Fidanzato Petit? Ecco cosa penso”

Amici 2024: malattia Marisol Castellano, parla la mamma Silvia Diliddo: “Forma d’asma pesante”

Si è concluso pochi giorni fa con la vittoria di Sarah Toscano Amici 2024, a vincere la categoria Ballo, il premio della Critica e classificarsi seconda invece è stata Marisol Castellanos, allieva della maestra Alessandra Celentano che nonostante abbia solo 18 anni ha dimostrato di essere una ottima ballerina piena di talento, tecnica, eleganza, grazia e forza di volontà. Nonostante un serio e grave problema al ginocchio (deve essere operata quasi sicuramente se vuole recuperare a pieno) ha sempre dato il massimo. Nella scuola ha anche incontrato il fidanzato Petit.

E nel passato della ballerina momenti bui e difficili non sono mancati. Lei stessa aveva dichiarato nella scuola di aver dovuto smettere di ballare per problemi di salute senza sbilanciarsi oltre. Adesso ha rompere il silenzio sulla malattia di Marisol Castellanos di Amici 2024 è intervenuta la mamma, Silvia Diliddo in un’intervista concessa a Di Più. La donna ha raccontato che la figlia da piccola a causa di un raffreddore iniziò a respirare male sino al punto da non riuscire più a fare le scale perché le mancava il fiato. Portata in ospedale è arrivata subito la diagnosi: “Le è stata riscontrata una forma di asma pesante al punto da toglierle la possibilità di fare sforzi, di respirare”

Marisol Castellano di Amici 23, la mamma Silvia Diliddo si sbilancia sulla malattia e sul fidanzato Petit

Marisol di Amici 23 soffre di una grave forma di asma unita ad alcune allergie che l’hanno costretta a rimanere ferma per oltre un anno. La madre Silvia Diliddo al settimanale ha aggiunto: “Per curarla abbiamo preferito tenerla ferma per un anno e aspettare che si rimettesse completamente. Solo in seguito è tornata a prendere lezioni di ballo e di pole dance”

E nella scuola di Amici 2024 Marisol ha trovato anche l’amore con Petit. I due stanno insieme e proprio di recente durante l’ospitata a Verissimo il giovane cantante ha rivelato di essere innamorato della ballerina. Nel corso dell’intervista la madre ha spiegato che la figlia è molto corteggiata ma che loro non l’avevano mai vista baciare qualcuno com’è accaduto con Petit. Ha poi raccontato che inizialmente suo marito è rimasto di sasso ma adesso ha accettato la situazione. E su cosa pensa del fidanzato Petit la mamma di Marisol ha confessato: “Con il passare delle settimane mio marito ha capito che mia figlia ha scelto di dare il suo cuore a un bravo ragazzo, a uno che la fa stare bene e la rispetta. Non vediamo l’ora che ce lo faccia conoscere”.

