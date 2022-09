Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ “Ho un glaucoma, non ci vedo…”

L’amore tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti è una costante nella vita della cantante, che ha sempre potuto contare sull’appoggio del marito, che non l’ha mai lasciata sola. I due si sono conosciuti negli anni ’60 e sposati dopo tre anni, quando all’artista è stato proposto un tour negli Stati Uniti insieme a Claudio Villa. Lei, che ancora viveva con la mamma, ha sposato così quell’uomo che frequentava ormai da tre anni affinché lui potesse accompagnarla negli USA per cantare. L’amore, infatti, andava avanti ormai da parecchio tempo ed era nato quando lui si era presentato a casa della mamma e della nonna, dove lei viveva, con una forma di Grana.

Come si sono conosciuti Osvaldo Paterlini e Orietta Berti?

I due si sono conosciuti alla Fiera di San Simone a Montecchio Emilia. Come ha raccontato la cantante al Corriere della Sera, “Non faceva il marpione e non raccontava le barzellette come la maggior parte dei miei coetanei di allora. Ma lo sa che in tanti si portavano dietro il libretto delle storielle? Lui mi fece sapere, attraverso un amico, che avrebbe avuto piacere di venire a trovarmi a casa. Io abitavo con la mamma e la nonna: Osvaldo si presentò con una bella forma di Grana”.

La malattia di Osvaldo Paterlini: cos’ha il marito di Orietta Berti

Nel matrimonio tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, che ormai va avanti da 55 anni con sempre tanta passione e voglia di volersi un gran bene, non sono mancati i momenti difficili, come quello della malattia del marito, che soffre per un glaucoma che lo ha costretto a rimanere a casa, non potendola più accompagnare in giro per il mondo con nei suoi tour. Come ha spiegato proprio lui al Corriere della Sera, “Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Da qualche anno, però, ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono”.

Tra Osvaldo e Orietta, nonostante il matrimonio duri ormai da 55 anni, c’è ancora un amore fortissimo, tanto che il marito della cantante soffre molto per le sue assenze: “È una forma di gelosia, ma non nel senso tradizionale della parola. Sono geloso del suo lavoro, del suo pubblico che può averla vicino. Mi manca fisicamente, voglio sentirla parlare, voglio sentire le sue mille idee quotidiane, alcune assurde, va detto, perché questa donna qui non smette mai di inventarsi cose”.











