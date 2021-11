Malattia Patrizia Pellegrino: la lotta contro il tumore al rene/ “E’ stata una doccia fredda”

Patrizia Pellegrino e il tumore: la showgirl e attrice, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021, durante alcuni accertamenti ha scoperto di avere un cancro. Una scoperta avvenuta durante una tac di controllo che ha costretto poco dopo la showgirl ad essere operata d’urgenza per rimuovere il tumore circoscritto ad un rene. Proprio la Pellegrino ha raccontato la sua battaglia così: “nel giro di pochi giorni, i primi di febbraio, ho avuto delle tracce ematiche nelle urine, ho fatto dei controlli dal ginecologo, che mi ha detto che era tutto ok. Ho fatto un’ecografia e ho visto l’espressione del dottore cambiare. C’era qualcosa che non andava nel rene sinistro. Sembrava un tumore, ma non era sicuro”.

Dopo un iniziale stato di confusione, la Pellegrino ha proseguito facendo una serie di accertamenti per comprendere la natura della malattia. “Ho fatto una tac con mezzo di contrasto. Mi sono impuntata di farla subito. Ho aspettato il mio turno, e hanno confermato il tumore, che non era benigno. Tre quattro centimetri che aveva preso il calice, la parte superiore, e doveva essere operato subito”.

Patrizia Pellegrino e il cancro: “non hanno potuto salvare il rene”

Patrizia Pellegrino non nasconde che non è stato facile scoprire di avere un tumore. “Ho sentito di non aver forza di affrontare il problema, è stata una doccia fredda. Ho respirato e detto a mamma e ai miei figli la verità” – ha detto la showgirl ed attrice che ha proseguito il suo racconto dicendo – “per fortuna era circoscritto, quindi potevo farcela. Ho voluto che condividessero con me questo momento. Loro non ci hanno creduto in un primo momento, e hanno avuto reazioni diverse, ma mi sono stati vicinissimo”.

La scoperta del male l’ha portata a fare mille pensieri, anche brutti, ma alla fine ha vinto la forza di volerlo sconfiggere per il bene dei suoi figli. “Dovevo uscirne subito da questa situazione, non volevo rimandare l’operazione” – ha detto la Pellegrino che si è immediatamente sottoposta ad un intervento di urgenza. Tutto è andato per il meglio, anche se l’attrice ha raccontato “non hanno potuto salvare il rene, perché il tumore era già avanzato. Mio padre mi ha salvato la vita. Non a tutti arriva il sangue nell’urine, e questo mi ha aiutata, sollecitandomi a fare comunque le visite”.

