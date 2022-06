Malcom e Gloria Pagani, chi sono i figli di Barbara Alberti?/ Il rapporto con i genitori

Malcom e Gloria Pagani sono i figli di Amedeo Pagani e Barbara Alberti

Malcom e Gloria Pagani sono i figli di Barbara Alberti e Amedeo Pagani, molti si sono chiesti se i figli avranno seguito le orme dei genitori, nel corso degli anni l’opinionista è diventata una nota scrittrice, per poi sbarcare in tv come personaggio noto nei reality. Il primo figlio Malcom Pagani è diventato un giornalista, durante gli anni ha collaborato con diversi giornali come: Il Fatto Quotidiano, GQ, Vanity Fair e Rivista Undici. In passato ha cominciato a muovere i primi passi con L’Unità, Skysport, Il Manifesto e L’Espresso.

Inoltre il figlio di Barbara Alberti ha scritto dei libri che hanno riscontrato molto successo. Gloria Pagani invece è diventata una professoressa stimata, infatti si è specializzata in lingue arabe. In un certo senso sembra che i figli abbiano seguito le orme della madre e del padre, entrambi sono riusciti a farsi strada nel mondo dello spettacolo e non mostrando il loro talento e le loro capacità fuori dal comune. I libri di Malcom hanno riscosso tanto successo anche per le critiche e gli accorgimenti utilizzati in ogni saggio.

Malcom e Gloria Pagani, il rapporto con i genitori

Malcom e Gloria Pagani sono i figli nati dall’amore tra Barbara Alberti ed Amedeo Pagani, la primogenita Gloria Samuela Pagani è nata nel 1965, è una professoressa di lingue arabe, infatti da sempre è stata appassionata dall’Islam. Conseguirà la Laurea in lingue Arabe con il massimo dei voti presso l’Università di Roma, per poi conseguire un dottorato all’Università Orientale di Napoli. Gloria Samuela ha viaggiato molto all’estero per diverse ricerche, per poi insegnare in diverse università italiane.

Malcom Pagani invece è rimasto più affezionato alla madre cercando di seguire le sue orme, infatti ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla scrittura. Oggi è il vicedirettore di Vanity Fair ed è innamoratissimo della collega Mia Ceran. Barbara Alberti è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata, nasce nel 1943, ha avuto da sempre un ottimo rapporto con i figli, al tempo stesso ha cercato di tenerli sempre fuori dai riflettori proprio per preservarli da influenze esterne.

