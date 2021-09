Malgioglio, epica gaffe a Tale e Quale show/ Parla con “Orietta Berti”, ma Conti…

La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show non ha deluso le aspettative del pubblico regalando tanti momenti divertenti. In giuria, accanto ai veterani Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ha debuttato Cristiano Malgioglio che ha commesso la prima gaffe della serata. Tutto è accaduto dopo la performance dei Gemelli di Guidonia. I fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, sul palco di Tale e Quale Show 2021, si sono esibiti calandosi nei panni di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti.

I Gemelli di Guidonia hanno regalato ai telespettatori di Raiuno una versione originale di “Mille”, la hit estiva di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Oltre a stupire tutti per l’interpretazione vocale, i Gemelli di Guidonia hanno conquistato pubblico e giuria anche per l’atteggiamento nonchè per trucco e parrucco realizzati dai costumisti della Rai. Nell’esprimere il proprio giudizio, Malgioglio ha commesso la prima gaffe della serata.

Malgioglio e la gaffe a Tale e Quale Show: pubblico conquistato

Dopo la performance, i Gemelli di Guidonia hanno ascoltato il parere dei giudici. Malgioglio, rivolgendosi ad Orietta Berti, ha parlato come se stesso interagendo con la vera Berti. “Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente tu lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato tantissimo…”.

Carlo Conti, dopo essersi avvicinato al tavolo dei giudici, interrompe Malgioglio così: «Scusate un attimo, Cristiano non è l’Orietta originale, è un’imitazione…». Il paroliere scoppia a ridere coinvolgendo tutto lo studio per la prima gaffe della nuova edizione di uno degli show di Raiuno più amati dal pubblico.

