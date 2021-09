Tale e quale show 2021, pagelle e classifica prima puntata/ Top I Gemelli di Guidonia

Ha preso il via ieri l’undicesima edizione di Tale e quale show 2021, il varietà del venerdì sera di Rai1 con al centro le imitazioni proposte da undici concorrenti vip pronti a sfidarsi sulle note dei successi più grandi di altrettanti cantanti famosi. Seppur preceduta da qualche polemica, questa prima puntata è filata liscia senza particolari fuori programma o battibecchi.

L’unico momento ‘particolare’ si è avuto quando Biagio Izzo ha deciso di interrompere di colpo l’esibizione perché non trovava il coreografo, suscitando l’ilarità generale in studio. Questo avvicendamento ha strappato più di qualche risata tra pubblico e giuria, anche se i panni di Caterina Valente non gli stavano proprio benissimo. Anzi: affatto. Speriamo che il Nino D’Angelo della settimana prossima lo valorizzi di più. Voto: 5.

Tale e quale show diventa Tale e quale ‘shock’

Se l’esibizione di Biagio Izzo è stata definita degna di un ‘Tale e quale shock’, lo stesso si può dire di quella dei Gemelli di Guidonia, i primi classificati di questa puntata. ‘Scioccante’, in questo caso, lo è stata perché i Gemelli hanno replicato perfettamente le movenze e gli atteggiamenti di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, l’inedito trio di Mille. A tal punto da far esclamare a Loretta Goggi: “Ma è uguale!”, non appena Orietta ha fatto il suo ingresso in studio. Vittoria tecnicamente meritata; voto: 8.

Ottime esibizioni anche quelle di Francesca Alotta e Deborah Johnson, che interpretano rispettivamente Emma Marrone e Donna Summer. In un primo momento, ci si aspettava che Deborah vincesse, visti i commenti estasiati della giuria che l’ha definita una vera e propria fuoriclasse. In video sembrava proprio l’originale. Voto: 9, qualcosa in più rispetto ai Gemelli, che le hanno strappato la vittoria forse perché – oltre a cantare – hanno anche intrattenuto.

Tale e quale show 2021: la classifica della prima puntata

Questa la classifica finale della prima puntata di Tale e quale show 2021: dall’ultimo posto, Alba Parietti (Lady Gaga), Biagio Izzo (Caterina Valente), Simone Montedoro (Francesco De Gregori), Federica Nargi (Elettra Lamborghini), Ciro Priello (Stash), Pierpaolo Pretelli (Ricky Martin), Stefania Orlando (Lady Gaga).

Podio per Dennis Fantina (Eros Ramazzotti), Deborah Johnson (Donna Summer)-Francesca Alotta (Emma) – ex aequo al secondo posto – e infine i Gemelli di Guidonia (Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti), che vincono la prima puntata.



