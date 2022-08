Malick Thiaw, chi è nuovo difensore del Milan/ Pioli potrà schierarlo anche terzino

Un nuovo difensore per Pioli. Dopo l’addio di Romagnoli, che ha sposato la causa della Lazio dopo anni importanti in rossonero, il club ha messo gli occhi su Malick Thiaw, riuscendo a strapparlo alla concorrenza. Trovato l’accordo con lo Schalke 04, il giocatore è partito alla volta di Milano, arrivando a Linate – con un volo privato partito da Dusseldorf – nel pomeriggio di domenica 28 agosto. Il difensore classe 2001 svolgerà le visite mediche alla Madonnina nella giornata di lunedì e poi firmerà il contratto con i rossoneri, che dovrebbe essere per ben cinque stagioni.

Diretta/ Espanyol Real Madrid (risultato 1-3): Benzema fa doppietta!

La dirigenza del Milan ha trovato l’accordo con lo Schalke 04 per il suo acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro bonus compresi. Dovrebbero essere 5 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Ma chi è il giovane talento sul quale Maldini e Massara hanno deciso di puntare per sostituire Romagnoli e per dare a Kjaer il tempo di tornare in forma dopo il grave infortunio con il quale ha dovuto fare i conti? Scopriamo di più su Thiaw.

Diretta/ Reggina Sudtirol (risultato finale 4-0): poker amaranto!

Chi è Malick Thiaw

Malick Thiaw è un classe 2001, tedesco ma con cittadinanza finlandese vista la cittadinanza della madre: il padre è invece senegalese. Dopo aver giocato nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf, squadra della città in cui è nato, ha iniziato a muovere i primi passi nel club professionistico nella stagione 2009-2010. È poi approdato al Bayer Leverkusen l’anno seguente. Una stagione solamente prima del passaggio nel Borussia Monchengladbach, dove è rimasto dal 2011 al 2015.

Proprio nel 2015, Thiaw è passato allo Schalke 04, facendo la classica trafila nelle giovanili. Il 7 marzo 2020, in occasione del match di Bundesliga contro l’Hoffenheim, ha fatto il suo esordio. Lo stesso anno è stato “spostato” in seconda squadra, dove è diventato un punto fermo. Il difensore viene convocato con frequenza anche in Nazionale tedesca Under-21, con cui ha vinto l’Europeo Under-21 disputato in Ungheria e Slovenia nel 2021.Thiaw è un difensore centrale molto duttile: può essere infatti impiegato anche come terzino destro e mediano. Qualità che a Pioli faranno senz’altro comodo.

Diretta/ Benevento Frosinone (risultato finale 2-1): primo stop per i ciociari

© RIPRODUZIONE RISERVATA