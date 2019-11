Malore Gemma Galgani per Juan Luis/ Uomini e Donne: lite con Tina, il dottore…

Malore per Gemma Galgani nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino apre la nuova settimana del dating show di canale 5 dando vita sia a momenti emozionanti grazie all’esterna con Juan Luis che a momenti di apprensione. Dopo l’ennesima discussione con Tina Cipollari, infatti, Gemma si sentirà male e, in studio, arriverà il dottore per controllare le sue condizioni. Maria De Filippi, dopo aver salutato tutti, manderà in onda l’esterna di Gemma e Juan Luis. Si tratta della prima cena insieme durante la quale non mancano i momenti dolci. Tra la dama e il cavaliere il feeling è evidente e la Galgani non nasconde il proprio entusiasmo nei confronti di Juan Luis che, con la sua eleganza, l’ha già conquistata. L’ingresso in studio di Gemma, però, si trasforma subito in una nuova lite con la bionda opinionista.

MALORE GEMMA GALGANI: “STO PER CADERE PER TERRA”

Dopo aver discusso animatamente con Tina Cipollari che la provoca chiedendo di ballare con Juan Luis, Gemma Galgani si sente male scatenando il panico in studio. Stanca di discutere con la bionda opinionista, la dama di Torino cerca le attenzioni di Juan Luis. Dopo aver preso le mani del cavaliere, visibilmente agitata e nervosa, la Galgani svela di sentirsi male. “Lasciala perdere. Ti prego tienimi perchè sto per cadere per terra”, afferma la dama storica del programma di Maria De Filippi. Gemma, poi, si accomoda sulla sedia in uno stato d’agitazione. “Che ha?“, chiede poi Tina. “Maria chiama il dottore”, aggiunge la Cipollari rivolgendosi alla De Filippi. L’opinionista, poi, si allontana dallo studio tornando con il dottore, pronto a visitare Gemma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA