Maltempo Reggio Calabria: allerta meteo rossa/ Video: acqua alta oltre 1 metro

Piogge intense e raffiche di vento, il maltempo ha colpito anche Reggio Calabria. Oltre a Piemonte e Liguria, anche la Calabria deve fare i conti con un violento nubifragio e la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo rossa su tutta la Regione. Numerosi i disagi per i residenti, con l’acqua piovana che ha allagato la zona sud del capoluogo: come riporta Tempo Stretto, in molte zone l’acqua ha raggiunto il metro d’altezza. Situazione ancora più delicata a San Gregorio, mentre il sottopasso della 106 – zona porto Volato – è tutto allagato: l’acqua ha superato il livello dei due metri. Viabilità bloccata e automobili ferme nelle enormi pozzanghere, con decine di persone costrette a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Senza dimenticare i danni causati a edifici, soprattutto attività commerciali, e vetture.

MALTEMPO REGGIO CALABRIA, RINVIATA LA PROCESSIONE DI OGGI

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla Calabria e sul maltempo che si è abbattuto su Reggio Calabria, che ha costretto monsignor Giuseppe Fiorini Morosini a rimandare la processione della Madonna della Consolazione in programma per oggi pomeriggio: l’arcivescovo di RC ha deciso di rinviarla a domenica 1 dicembre, mentre oggi si terrà regolarmente la messa delle ore 18.00. Il Reggino riporta che nelle zone di provincia la situazione appare sotto controllo: registrate precipitazione intense a Bova Marina e nell’area greco-calabra, mentre sulla Locride i torrenti non sembrano aver risentito delle piogge intense. Stesso discorso per quanto riguarda la Piana, nessuna criticità. Autorità locali al lavoro per limitare i danni e prevenire eventuali problemi: non è da escludere che nelle prossime ore, a causa delle forti raffiche di vento, il mare possa peggiorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA