Maltempo: violento nubifragio ad Asiago, esonda il Ghelpack/ Video: frane e danni anche tra Veneto e Trentino

Il maltempo nelle ultime ore è tornato a sferzare la nostra bella penisola, abbattendosi in particolare nel Nord Italia – già vittima degli eventi a cui abbiamo assistito solamente lo scorso mese -, con la città di Asiago che nella nottata è stata letteralmente sommersa dall’acqua piovana e da quella del torrente Ghelpack; mentre anche tra Veneto e Trentino si sono contati parecchi danni, tra frane, strade impraticabili e cantine allagate. Soffermandoci un attimo sull’Altopiano di Asiago, il maltempo nella nottata si è abbattuto con un’intensità pari a carica 100 millimetri di pioggia nell’arco di pochi minuti, mentre i forti venti hanno reso più compilate le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco.

Secondo quanto riferiscono diversi media italiani, l’intensa pioggia ha ‘trasformato’ in un vero e proprio fiume il centralissimo Corso IV Novembre del comune di Asiago, ma il maltempo ha causato anche l’esondazione del torrente Ghelpack: l’esito è che in poche ore numerose cantine, alcuni locali e anche diverse abitazioni sono state letteralmente invase dall’acqua, con più di 60 diverse chiamate ai Vigili del fuoco che hanno costretto alcuni volontari dei distaccamenti di Thiene e Recoaro ad accorrere nel comune vicentino per dare una mano.

Maltempo: danni anche tra Trentino e Veneto, con il bellunese colpito da detriti e frane

Come vi abbiamo anticipato, seppur i disagi causati dal maltempo ad Asiago siano stati i più intensi della scorsa nottata, non sono mancati neppure danni tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. In particolare i primi problemi si sono registrati in zona Schio, precisamente nella frazione di Contrà Masetto dove una piccola frana ha reso impraticabile il tratto tra la piccola città scledense e il comune di San Rocco di Tretto; mentre dall’altra parte del confine (in Veneto) gli interventi dei Vigili del fuoco si sono concentrati attorno al bellunese, con le strade del comune di Sovramonte invase dai detriti portati dall’acqua e quelle di Lemon colpite da un’altra lieve frana.

Insomma: il maltempo torna a far paura, ma la buona notizia è che tra Asiago, Belluno e Schio non si sono registrate vittime o feriti, mentre nelle prossime ore le previsioni meteo parlano di una leggera distensione con alcune lievi piogge che in giornata continueranno ad interessare e colpire buona parte del Nord Italia.

I video di Asiago colpita dal maltempo: Corso IV Novembre si trasforma in un fiume

Le abbondanti piogge di questa notte hanno reso l’ultimo tratto di Corso IV Novembre, in centro ad Asiago, un fiume. Il Ghelpack, il torrente che attraversa la città, è esondato in più punti. E’ successo intorno alle 4. Grazie a tornadoinitalia per il video pic.twitter.com/ookgT6uqSH — Kurosh74 (@Kurosh_74) June 23, 2024

#Maltempo, forti piogge su parte della provincia di #Vicenza: dalle 4 del mattino di #oggi, #vigilidelfuoco al lavoro per allagamenti di strade, negozi, scantinati e garage nei comuni di Asiago e Gallio. Situazione in miglioramento [#23giugno 12:00] pic.twitter.com/WZIrJ7sqG7 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 23, 2024













