MamboLosco, furto a casa del rapper: bottino da 100mila euro/ “Ladri? Siete clown…”

Mambolosco, è stato derubato da una banda di ladri d’appartamento, che si sono introdotti domenica scorsa, nella sua abitazione di Vicenza nella quale il rapper vive con la sua compagna Giulia Ottorini. Il bottino secondo le indiscrezioni sarebbe stato di almeno 100mila euro, e diversi beni di valore tra cui un orologio Rolex. La notizia diffusa direttamente dalle due vittime del furto, il rapper e la compagna che hanno scritto alcuni post su instagram per denunciare il fatto. La ragazza, una nota influencer, ha dichiarato su TikTok di non voler più tornare in quella casa e di avere paura, anche perchè si tratta della seconda volta che i due vengono derubati.

Anche il rapper ha pubblicato alcune dichiarazioni “furiose” ed insulti nei confronti dei ladri che hanno agito mentre non era in casa. Successivamente poi avrebbe anche accusato chi aveva tentato di “giustificare” in qualche modo il furto, con il fatto che il cantante Vicentino, è solito pubblicare post e storie su instagram mettendo in bella mostra oggetti di lusso e soprattutto mazzette di soldi.

Mambolosco dopo il furto: “Dispiace deludervi, i 100K li ho ancora”

Le dichiarazioni del rapper Mambolosco si sono susseguite su instagram, dopo la denuncia del furto. Inizialmente infatti tutti i giornali avevano riportato la notizia che il bottino si riferisse a quei 100mila euro che sfoggiava nelle storie sventolando le mazzette di denaro. E per smentire il fatto e in particolare mettere in evidenza che alcuni fans lo avevano accusato di “essersela cercata” perchè ostentava troppo, ha ribadito che il furto non riguarda quei contanti, ma altri beni di valore, anche affettivo, suoi e della compagna Giulia. concludendo con: “Mi dispiace deludervi, ma i 100K li ho ancora“.

Precedentemente l’artista aveva anche postato un video nel quale mostrava la recinzione di casa aperta ed il caos provocato dai ladri, scrivendo che tra gli oggetti mancanti ci sarebbe anche un rolex da 13mila euro. Poi in un altro post si era rivolto direttamente ai ladri dicendo: “Potevate fare questo solo a carnevale, perchè siete dei clown. Facile farlo quando non ci sono. “











