Mamme in minigonna, critiche della preside/ Francesca Cipriani da lei in calze a rete

Sta facendo discutere la lettera dell’ex preside dell’Istituto Comprensivo Tullia Zevi di Casal Palocco, quartiere residenziale alla periferia di Ostia. Qui vanno bambini della scuola materna e delle medie. Nella sua lettera di addio la professoressa Eugenia Rigano attacca i genitori, in particolare le mamme degli alunni. Le accusa di indossare un abbigliamento troppo disinibito negli ambienti scolastici. «Le signore agée che esordiscono cercando visibilità negli organi collegiali in minigonna e calze a rete perché si lamentano poi se le figlie, non proprio silfidi, vengono sbeffeggiate dai compagni di classe?». Del caso si occupa oggi Pomeriggio 5. Lo ha anticipato Barbara d’Urso, che ha deciso di mandare sul posto un personaggio tutt’altro che sobrio. Ci riferiamo a Francesca Cipriani, che recentemente era stata mandata a Massa, dove il sindaco aveva introdotto delle multe contro le persone che indossano vestiti succinti.

MAMME IN MINIGONNA, CRITICHE DELLA PRESIDE. E FRANCESCA CIPRIANI…

Quel che non è chiaro è cosa abbia a che fare l’abbigliamento delle madri degli alunni con il bullismo. “perché si lamentano poi se le figlie, non proprio silfidi, vengono sbeffeggiate dai compagni di classe?”, scrive poi in polemica con le bambine sovrappeso di vestirsi in modo inadeguato. «Noi abbiamo mandato un personaggio sobrio vestito in minigonna e calze a rete. Ci sembra un po’ troppo discriminante questa cosa che ha detto la preside», ha dichiarato Barbara d’Urso. Del resto la preside aveva scritto che la scuola “come ci insegnano anche eminenti psicologi, è un dispositivo, come la caserma, il convento, o il carcere, che trae la propria efficacia da un sistema di regole”. «Chi potevamo mandare fuori dalla scuola? Sarà un bel momento», ha scherzato la conduttrice mentre in video veniva trasmessa l’immagine del collegamento con Francesca Cipriani. E siamo certi che il trash non mancherà.

