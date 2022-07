Manchester City, nuova maglia omaggia Milan/ Video, rossonera come nel 1969 e 2012…

La seconda maglia del Manchester City è un omaggio ai colori del Milan, come confermato dallo stesso club inglese sui propri account social. La divisa, a strisce rosse e nere, è targata Puma ed è con questa (oltre che con quella celeste tradizionale) che l’ex Borussia Dortmund Haaland vivrà la sua prima annata in landa britannica. Una casacca firmata Puma e presentata online al grido di “Inspired by Milan”, con la presenza nel video di alcune leggende del club campione d’Italia e con continui richiami alla città di Milano, a testimonianza del legame che unisce i Citizens ai meneghini.

Si tratta di un tuffo nel passato e, presumibilmente, anche di una scelta di natura scaramantica per il Manchester City, in quanto il rosso e il nero erano tonalità cromatiche presenti già sulle maglie indossate nel 1969, senza dubbio uno degli anni più felici e più importanti nella storia del team d’Inghilterra. Infatti, le strisce verticali rossonere videro i Citizens sollevare al cielo la FA Cup del 1969 e la Coppa di Lega e la Coppa delle Coppe nel 1970.

MANCHESTER CITY, SECONDA MAGLIA ROSSONERA OMAGGIA IL MILAN: NEL 2012…

Anche in tempi più recenti le maglie rossonere del Manchester City sono state associate a trionfi importanti. Basti riavvolgere il nastro temporale sino al 2012, quando la punta degli Sky Blues era un certo Edin Dzeko. In quella circostanza, le strisce erano orizzontali, ma i colori erano proprio quelli del Milan: a fine stagione, il Manchester City conquistò la Premier League dopo decenni d’attesa.

Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale rilasciato dalla squadra, la maglia da trasferta del Manchester City è realizzata con Ultraweave, un tessuto ultraleggero progettato per l’efficienza delle prestazioni.

Ever heard the one about the red and black stripes? Inspired by Milan, made in Manchester ❤️🖤@pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/4O4Lycv3QX — Manchester City (@ManCity) July 20, 2022













