Maneskin hanno vinto a Mtv European Music Awards 2023/ Migliore rock band europea con due premi

Maneskin inarrestabili: vincono ben due premi agli Mtv European Music Awards 2023

Il periodo d’oro dei Maneskin sembra essere destinato a non finire. L’ultimo trionfo in ordine di tempo è avvenuto agli Mtv European Music Awards 2023 che si sono svolti a Parigi ma “in remoto” per motivi di sicurezza in seguito all’inasprirsi del conflitto in Medio Oriente. La band romana capitanata da Damiano David con Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha vinto ben due premi il Best Italian Act e il prestigio Best Rock. Con la vittoria dei Best Rock i Maneskin hanno trionfato su band storiche del panorama rock mondiale come i Metallica, The Killers, i Red Hot Chili Peppers e persino i Foo Fighters. Invece per quanto riguarda il Best Italian Act, i Maneskin hanno avuto la meglio sulle star di casa nostra come Annalisa, The Kolors, Lazza ed Elodie.

John Taylor incorona Victoria De Angelis dei Maneskin: "E' la miglior bassista!"/ "Mi piace la sua energia…"

Ad eccezione di Taylor Swift che ha vinto ben tre premi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono stati i più premiati avendo ricevuto due premi, perché Lana Del Rey, Karol G, Shakira, David Guetta, Nicki Minaj, Jung Kook, Anitta, Peso Pluma, Billie Eilish, Tomorrow X Together, Chris Brown e Jung Kook Featuring Latto si sono aggiudicati un premio ciascuno. La vittoria arriva poche settimane dopo un’altra vittoria straordinaria, sempre nella stessa categoria ‘Best Rock’ agli Mtv Video Music Award 2023.

MTV VMA 2023, Maneskin vincono nella categoria Best Rock con The Loneliest/ Superati Metallica, Muse e...

Maneskin oltre la vittoria agli Mtv European Music Awards 2023: il 10 novembre esce il nuovo album “Rush! (Are U Coming?)

E dopo la vittoria agli Mtv European Music Awards 2023, per i Maneskin ci sono altre importanti novità. Il 10 novembre 2023, infatti, uscirà il loro nuovo album dal titolo Rush! (Are U Coming?) Si tratta della riedizione del disco uscito a gennaio con l’aggiunta di quattro brani inediti. Nello specifico le quattro nuove canzoni sono Trastevere, The Driver, Off My Face e Valentine. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, in realtà, il brano Valentine lo hanno presentato per la prima volta sul palco del Prudencial Center di Newar.

Maneskin, fuori il video del nuovo singolo "Honey, are U coming?"/ Il traguardo al debutto, tra le novità

Ed infine mettendo da parte la musica, in questi mesi dopo la fine della lunga relazione con l’influencer Giorgia Soleri, Damiano David è finito spesso al centro del gossip. Gli sono stati attribuiti vari flirt veri o presunti tra cui quello con l’attrice Dove Cameron. Ed in questi giorni Damiano e Dove sono stati avvistati insieme prima negli Stati Uniti a Los Angeles e poi in Brasile, più precisamente a San Paolo dove la band si è esibita in un concerto. Per il momento però non c’è nulla di ufficiale e si tratta solo di rumors











© RIPRODUZIONE RISERVATA