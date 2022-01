Maneskin, tour 2022 rimandato per covid/ Damiano e Victoria: “Siamo dispiaciuti”

E’ saltato il tour 2022 dei Maneskin. Lo straordinario gruppo rock che sta spopolando non solo nel Belpaese ma in tutto il mondo da quando ha conquistato Sanremo e l’Eurovision, avrebbe dovuto esibirsi nei palazzetti in giro per lo stivale, e non solo, ma per via del covid è stato costretto ad annullare tutte le tappe. «Siamo estremamente dispiaciuti, ma non c’è altra soluzione», spiegano i ragazzi dei Maneskin, tutti assieme in video, comunicando la loro decisione ai fan».

«Il virus circola ancora troppo, di conseguenza, tenendo conto delle date italiane ma anche europee del «Loud kids on tour», il gruppo ha preferito posticipare gli eventi, nella speranza di una situazione migliore. «Siamo profondamente dispiaciuti – ribadiscono i Maneskin di fronte alle telecamere – di dover rimandare l’intero tour europeo e il tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della situazione Covid-19. Siamo mortificati. Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti».

MANESKIN, TOUR 2022 RIMANDATO PER COVID: “SPERIAMO DI COMUNICARVI A BREVE LE DATE”

Ovviamente si tratta di una triste notizia non soltanto per i fan ma anche per gli stessi Maneskin, che non vedevano l’ora di esibirsi, a cominciare dalle date italiane. E al momento non si sa quando verranno “recuperati” i vari concerti: «Siamo davvero, davvero dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro supporto, siamo tutti insieme dentro a questa situazione. Dobbiamo resistere e vi giuriamo che torneremo e sarà ancora meglio. Vi amiamo! Sono comunque confermati tutti gli show all’aperto, tra cui Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro e i Festival». Ovviamente i Maneskin saranno regolarmente al Sanremo 2022, che scatterà martedì prossimo, 1 febbraio 2022.

Hello guys, we’re very sorry but we have to tell you that we have to postpone the whole 2022 Tour in Europe and the ArenasTour in Italy because of the Covid-19 situation. We are extremely sorry. https://t.co/I35ZPqluZn pic.twitter.com/jnAH6UjCWf — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 24, 2022





