Manila Nazzaro a Lulù: “Sei la luce di Manuel Bortuzzo”/ Lei: “Tornerà a camminare”

Manila Nazzaro e Lulù Selassiè, superate le incomprensioni dell’ultimo periodo, sono tornate a trascorrere molto tempo insieme. Ieri sera, dopo aver consolato Manila che ha vissuto un momento di sconforto, Lulù si è ritrovata in piscina proprio con l’ex Miss Italia. Le due gieffine hanno chiacchierato a lungo e l’argomento principale è stato Manuel Bortuzzo. Sono passati pochi giorni da quando Manuel ha abbandonato la casa e non c’è un istante in cui Lulù non pensi a lui e non parli del loro amore in casa. Manila che ha vissuto da vicino le varie fasi della loro relazione, ieri sera, si è così lasciata andare ad una profonda riflessione sul legame tra la principessa e il nuotatore.

“Quando sei inglobato in un dramma non guardi, invece tu sei riuscita a penetrare in questo buio e lui ha aperto gli occhi e ha capito che ci poteva essere la luce che eri tu in quel momento. Lui era chiuso in questo tunnel e doveva reagire e pensare come farcela ma non vedeva la luce. Sai quante volte l’ho sentito dire ‘che vita di merd*a’? Innamorandosi ha capito che ha un senso, un amore, un futuro da costruire. Per lui è cambiato tutto, lui è cambiato tanto e vi siete migliorati a vicenda e nessuno avrebbe pensato che tu avresti fatto questo a Manuel”, sono state le parole di Manila.

Lulù Selassiè non ha nascosto l’emozione nel sentire tali parole da Manila Nazzaro a cui ha confessato che non avrebbe mai immaginato di trovare un amore così grande nella casa del Grande Fratello Vip. Tra Manuel e Lulù, l’attrazione è stata immediata e con il tempo è nato un amore forte dal quale, inizialmente, Manuel ha provato a fuggire per paura. Quando ha abbattuto tutti i suoi muri, ha deciso di vivere serenamente la storia d’amore con Lulù con la quale, oggi, vede il proprio futuro. Lo stesso futuro che vede anche Lulù che desidera stare con lui per sempre.

Lulù, inoltre, ha promesso di accompagnare Manuel ovunque affinchè realizzi il sogno di poter tornare a camminare. “Andrete insieme in America. Quando dovrebbe operarsi?”, ha chiesto Manila Nazzaro. “Penso che adesso che è uscito lo saprà. Io lo accompagnerò dappertutto, me lo sento che succederà (che tornerà a camminare, ndr). Voglio che questo incubo finisca per lui. Anche lui credo che sia un angelo, io non ho mai trovato una persona così, mai…“, ha concluso Lulù sempre più innamorata del suo Manuel.





