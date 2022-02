Manila Nazzaro “Alessandro Basciano era fuori di testa, mi ha minacciata”/ La dura accusa..

Manila Nazzaro, piccolo incidente al Grande Fratello Vip

Piccolo incidente nella Casa del Grande Fratello Vip per Manila Nazzaro, che mentre lavava i piatti si è inavvertitamente tagliata con un coltello, causandosi un taglio non superficiale che ha reso necessaria la medicazione da parte del sanitario della trasmissione. Incidente fortunatamente non grave che rischia, però, di diventare l’ennesimo momento negativo che coinvolge l’ex Miss Italia.

Chi segue con attenzione le vicende del Grande Fratello Vip avrà infatti già potuto osservare frequenti momenti di crollo da parte di Manila Nazzaro; purtroppo la ex Miss ci ha abituati, specie nelle ultime settimane, a giornate di grande malinconia, crisi di pianto e discorsi pervasi da mancanza di fiducia nel futuro all’interno del gioco. In realtà, sul piano del gioco, il percorso di Manila sta procedendo in maniera positiva, con una nomination per l’ingresso in finale e la possibilità di diventare la prima finalista della sesta edizione del reality.

Sarà Manila Nazzaro la prima finalista del Grande Fratello Vip?

Probabilmente, però, a prescindere da questo, il tempo di permanenza nella Casa inizia a pesare sulla sensibile Manila Nazzaro, così come le dipartite di alcuni inquilini storici che possono trasformarsi in motivo di malinconia. Nelle passate ore la speaker è scoppiata in lacrime, confortata da Jessica e Lulù Selassié, che stanno dimostrandosi molto amiche nei suoi confronti. Manila, che gradualmente si è sempre più defilata dalle feste che si svolgono in Casa – ultimo il più recente festeggiamento nella Love Boat che ha disertato -, ha confidato alle principesse di sentirsi destabilizzata dall’ingresso di nuovi concorrenti nel reality e di rimpiangere alcune presenze, come quelle di Aldo e Alex. Come se non bastasse gli ultimi giorni hanno visto l’ex Miss coinvolta in discussioni con Sophie, con cui in precedenza c’era un buon legame, e con Alessandro.

Per quanto la vicinanza delle Selassié riesca in qualche modo a consolare Manila, sembra che a cinque mesi dall’ingresso nel gioco stiano minando notevolmente il percorso che potrebbe condurla alla finale. La speranza è che possa per l’ennesima volta rialzarsi e ricominciare a vivere in maniera attiva la Casa. In caso contrario, il rischio di divenire una perfetta vittima sacrificale del pubblico rispetto all’ingresso nella fase finale del gioco, potrebbe essere abbastanza alto.

Manila Nazzaro: Il confronto con Sophie Codegoni

Nelle ore precedenti alla nuova puntata del GF Vip, Manila Nazzaro ha cercato ed avuto un confronto con Sophie Codegoni dopo la discussione dei giorni scorsi con Alessandro Basciano. “Era fuori di testa, mi ha minacciata, io mi sono alzata e me ne sono andata. Da lì il gelo, non mi ha più parlato”, ha rivelato a Sophie spiegando alla giovane di aver preso le sue difese e di voler continuare a farlo anche in futuro. Nei confronti dell’ex tronista, Manila ha espresso parole di grande stima: “Tu sei proprio la semplicità, la normalità. Hai la bellezza della tua semplicità e della tua forza”.

Sophie è rimasta piacevolmente colpita dalle parole della sua inquilina ringraziandola per aver continuato a supportarla anche nei momenti più difficili: “Non mi devi chiedere scusa sono io che devo dirti grazie”. Manila ha riconosciuto il suo essere a volte eccessiva: “Ma non riesco a vederti piangere e a sorvolare!”, ed ha manifestato il suo dispiacere per il fatto che Alessandro non abbia capito i suoi intenti. “Non era una cosa contro di lui ma era per te!”, ha chiosato.



