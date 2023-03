Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati/ I rumors sulla rottura

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’indiscrezione sulla decisione della showgirl

Le chiacchiere di gossip non conoscono particolari barriere, si susseguono e si rincorrono spesso amplificate anche dalla risonanza dei vari portali social. Tra gli argomenti di cronaca rosa più in risalto delle ultime settimane occupa un posto di rilievo la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex concorrente del GF Vip è sempre stata molto attiva sui social e proprio tramite i suoi profili ufficiali ha lanciato nel corso delle settimane alcune frecciatine che hanno alimentato con insistenza le voci di una possibile rottura con l’ex calciatore.

Tutto è probabilmente iniziato dal giorno di San Valentino, con un silenzio social che per molti poteva essere un chiaro segnale di come qualcosa dal punto di vista sentimentale stesse cambiando per Manila Nazzaro. Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni lanciate anche dal settimanale Chi, l’ex Miss Italia avrebbe deciso di chiudere il rapporto per via di alcune mancanze da parte di Lorenzo Amoruso. Nello specifico, la donna non avrebbe gradito la continua ricerca di maggiore notorietà da parte dell’ex calciatore che era stato accostato – nelle ultime settimane – anche all’Isola dei Famosi.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo 5 anni l’amore si è spento?

La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, iniziata circa 5 anni fa, sembrava sul punto di arrivare al passo più importante: il matrimonio. A quanto pare però, i programmi sarebbero cambiati in maniera piuttosto radicale con la relazione che ormai sembra essere definitivamente al capolinea. I due avevano avuto modo di mettersi alla prova anche con il noto format de Temptation Island Vip, riuscendo ad uscire dall’esperienza addirittura rafforzati.

Qualcosa negli ultimi tempi deve essersi però incrinato, portando i due a vivere lontani già da diverse settimane. Inizialmente, si credeva fossero gli impegni professionali a tenere lontani Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Con il passare delle settimane però, i rumors hanno iniziato a trovare largo spazio e l’aria di crisi si è fatta sempre più fitta sulla coppia. L’ex concorrente del GF Vip ha forse contribuito, in maniera certamente involontaria, ad alimentare il gossip; più volte è intervenuta sui social con messaggi e dichiarazioni ambigue sui social, suscitando chiaramente la curiosità e teorie dei suoi followers sullo stato della relazione con Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro sarà inoltre tra le prossime ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo; chissà che non possa parlare per la prima volta in maniera chiara e definitiva della relazione con Lorenzo Amoruso.

