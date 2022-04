Manila Nazzaro e Miriana Trevisan/ “Abbiamo paura del ritorno della malattia”

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan sono intervenute assieme ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile 2022. Le due ex gieffine hanno stretto un profondo legame d’amicizia nel corso della loro esperienza congiunta nella Casa più spiata d’Italia, nella quale si sono confrontate anche circa i loro timori connessi alla salute: “Abbiamo parlato delle nostre paure del ritorno della malattia. La nostra parte femminile è stata colpita”, ha affermato Miriana.

Le ha fatto eco Manila, dicendo che “Miriana è stata una guerriera, perché nella Casa ha attraversato la menopausa, uno dei momenti più difficili per una donna, per giunta dovuta a un intervento. Nonostante tutti gli alti e bassi vissuti, Miriana non ha mai permesso che mancasse un sorriso e un aiuto a chiunque in quella Casa, era l’esempio di quello che io vorrei essere sempre”.

MANILA NAZZARO E MIRIANA TREVISAN, L’EX NON È LA RAI: “OGGI STO BENISSIMO”

Nel prosieguo della diretta di “Verissimo”, nel corso della quale Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno evidenziato il loro profondo legame d’amicizia, Miriana ha parlato delle sue attuali condizioni di salute: “Sto benissimo, molto meglio di prima. Voglio vivere, voglio godermi la vita. Il messaggio della gentilezza è quello che volevo dare, dicendo che si può essere donne anche senza avere un altro bambino e anche se si è in menopausa. Si può comunque desiderare e farsi desiderare”.

Manila ha poi sottolineato che le polemiche con Adriana Volpe e Caterina Balivo sono state diverse: la prima è stata più che altro montata dalla stampa, mentre con l’ex presentatrice di “Vieni da me” “non c’è empatia, c’è un po’ di indifferenza tra di noi, come in tutti gli ambienti”. Miriana invece ha asserito di essere venuta a conoscenza di critiche ricevute in passato da Ambra Angiolini: “Tendo al silenzio, non rispondo mai via stampa”.











