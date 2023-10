Manila Nazzaro festeggia 46 anni: frecciatina social a Lorenzo Amoruso?/ “L’amore ora è con me…”

Manila Nazzaro spegne 46 candeline: l’auto-dedica e la presunta stoccata a Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro è stata ospite qualche giorno fa a Verissimo; occasione per raccontarsi sotto ogni punto di vista, con particolare riferimento alla sfera privata. la sua quotidianità è oggi impreziosita dall’amore di Stefano Oradei; ma i mesi precedenti sono stati condizionati dalla turbolenta rottura con Lorenzo Amoruso. Parlando con Silvia Toffanin non sono mancati i riferimenti all’ex compagno ma nel frattempo non sono arrivate chiare risposte da parte del diretto interessato.

Lorenzo Amoruso, frecciatina a Manila dopo l'intervista a Verissimo?/ "Il potere del silenzio…"

Oggi Manila Nazzaro compie 46 anni e il suo pensiero è tutto dedicato alla felicità conquistata in questi ultimi mesi. Sui social ha documentato la giornata con diverse stories su Instagram; in particolare, la showgirl ha destato la curiosità dei fan con un particolare messaggio che qualcuno ha interpretato come possibile frecciatina nei confronti di Lorenzo Amoruso: “Buon compleanno a me; alla donna che sono… Alla libertà che ho conquistato, libera dai pregiudizi, tabù, prepotenza e maschilismo. Libera e forte tanto da fare incaz*are chi non riesce ad esserlo”.

STEFANO ORADEI, NUOVO COMPAGNO DI MANILA NAZZARO/ "Con lei amore a prima vista, la amo follemente"

Manila Nazzaro compie 46 anni: la romantica dedica del compagno Stefano Oradei

Il messaggio social di Manila Nazzaro in occasione del suo 46esimo compleanno – riportato da Leggo – prosegue con parole altrettanto emblematiche. “Libera e forte tanto da insegnare, ogni giorno, ai miei figli che l’odio non è normale. Ciò che è normale è l’amore, e l’amore adesso è con me“. Buona parte del messaggio di Manila Nazzaro sembra un invettiva riferita al suo passato, e forse a Lorenzo Amoruso. L’ultima parte è però tutta per Stefano Oradei, suo nuovo compagno.

Manila Nazzaro furiosa con Lorenzo Amoruso: "Mi ha umiliata e denigrata"/ "Insulti dal web per sua vendetta"

Stefano Oradei – compagno di Manila Nazzaro – non poteva che commentare con ulteriori parole d’amore il lungo messaggio dell’ex Miss Italia in occasione del suo 46esimo compleanno. “Felice compleanno Vita mia; sei così splendida che non potevo desiderare di più nella mia vita. Rimango senza fiato quando ti guardo in ogni gesto e in ogni sguardo. Sei incantevole e adoro raccontare l’emozione che provo nel profondo dell’anima… Auguro al mondo intero di vivere la passione che viviamo amandoci. Ti amo, tuo Stefano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA