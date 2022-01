Manila Nazzaro lettera d’addio a Manuel Bortuzzo/ “Grazie per la pazienza e di tutto”

L’esperienza di Manuel Bortuzzo nella Casa del GF Vip è ormai giunta al capolinea. Nelle prossime ore, salvo colpi di scena, l’ex nuotatore dovrebbe lasciare la Casa ed in vista di questa circostanza Manila Nazzaro gli ha voluto consegnare una lettera che aveva scritto nei giorni scorsi. L’ex Miss Italia, infatti, aveva deciso di mettere per iscritto tutto ciò che prova nei confronti del giovane Vippone al quale è sempre stata molto legata. Ultimamente però, a causa delle varie dinamiche interne alla Casa, il loro rapporto si era andato raffreddando e questo aveva deluso non poco Manila.

Anche in presenza di Lulù Selassié, Manila e Manuel si sono ritrovati in camera, dove il ragazzo ha potuto leggere con calma le parole scritte dall’amica. Al termine della lettura, Bortuzzo ha reagito in maniera commossa abbracciando la donna con sincero affetto mentre quest’ultima lo ringraziava per il percorso vissuto insieme: “Grazie di tutto!”. A ringraziarla è stato anche lo stesso ragazzo.

Manuel Bortuzzo e la lettera di Manila Nazzaro: “Grazie!”

In lacrime, Manila Nazzaro ha voluto ribadire la stima nei confronti del giovane amico Manuel Bortuzzo ribadendo: “Grazie di tutto… della pazienza e di tutto. Delle nostre stupidaggini…”. Manila ha quindi chiesto a Lulù se le andasse di leggerla e la Selassié lo ha fatto molto volentieri: “Mi fa piacere perché ci siamo noi nella lettera, ci sei anche te”, ha commentato l’ex Miss Italia.

Mentre la principessa etiope era impegnata nella lettura delle parole di Manila, quest’ultima rivolgendosi ancora all’ex nuotatore ha voluto ribadire il suo punto di vista ed i suoi sentimenti: “Qui nel caos più totale a volte è proprio difficile riuscire a dire delle cose e quindi avevo bisogno di isolarmi e aprirmi”. Manuel ha compreso alla perfezione il suo punto di vista, mentre Manila ha proseguito: “Ogni tanto riesco a ritornare con i piedi per terra e a dare un senso a tutto ed anche il giusto peso a tutto ma a volte anche per me sono stati dei momenti…”. Il sereno tra Manila e Manuel, dunque, sembra essere tornato proprio poco prima dell’uscita del ragazzo.

