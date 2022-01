Manuel Bortuzzo/ Il giovane nuotatore pronto a lasciare il GF VIP, e Manila Nazzaro..

Il Grande Fratello Vip ci ha da sempre abituato a percorsi di ogni genere, con volti noti che nonostante un certo carisma non è detto che riescano ad imporsi con un percorso incisivo. Nel corso di questa edizione Manuel Bortuzzo è invece riuscito a fare breccia nel pubblico e nei suoi compagni di viaggio. Il suo viaggio all’interno della casa è stato ricco di emozioni, con legami e amicizie importanti e soprattutto scandito dall’amore nei confronti di Lucrezia Selassiè, sempre più in crescita. Nelle ultime settimane il ragazzo ha sia consolidato il rapporto con la principessa etiope, sia rivalutato alcune relazione all’interno della casa. Dopo le ultime vicissitudini l’affetto verso Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sembra infatti sbiadire. Nel corso della trentatreesima puntata infatti, ha avuto modo di dire la sua proprio sulla questione, confermando quanto notato sia da chi vive all’interno della casa sia dai telespettatori.

L’atleta ha voluto ribadire che il peso di alcune parole è difficile farselo scivolare, giustificando così il suo allontanamento da Katia Ricciarelli. Il ragazzo ha voluto però sottolineare di non negare mai il saluto alla donna; ciò che lo ha segnato sono state unicamente alcune cadute di stile che non possono passare inosservate. Nel corso della serata Manuel Bortuzzo ha avuto modo anche di confrontarsi direttamente con Soleil Sorge; i due sono stati chiamati in SuperLed per un confronto sulla questione lontani dagli altri. Il presentatore li ha interrogati sul nuovo stato del loro rapporto, con l’influencer che ha voluto sottolineare il raffreddamento dei rapporti aggiungendo però di non aver mai pensato di giudicare le scelte di Manuel. Dal canto suo lo sportivo ha voluto chiarire di non aver apprezzato alcuni atteggiamenti eccessivi della ragazza.

MANUEL BORTUZZO, IL CHIARIMENTO CON KATIA E SOLEIL E LA LETTERA DI MANILA

Durante il confronto è stata coinvolta anche Lulù che ha voluto chiarire la sua estraneità all’atteggiamento di Manuel Bortuzzo, sottolineando di non aver influito minimamente sul rapporto tra i due. Nel momento della nomination il ragazzo ha scelto di fare il nome proprio dell’ex volto di uomini e donne. Come motivazione ha affermato che la ragazza è l’unica con la quale vive delle incomprensioni tra gli altri concorrenti della casa.

Terminata la diretta il ragazzo non si è reso protagonista di momenti degni di nota, limitandosi a continuare nel suo atteggiamento più freddo nei confronti di alcuni componenti della casa. La puntata di questa sera sarà particolarmente importante per Manuel Bortuzzo, in quanto capiremo se lo stesso uscirà dalla casa più spiata d’Italia, così come annunciato nelle scorse settimane dal padre. Ci sarà anche tempo molto probabilmente per un chiarimento con Manila Nazzaro, che negli scorsi giorni ha voluto scrivere una lettera al giovane nuotatore, dopo il loro allontanamento. Spazio infine ad un possibile nuovo chiarimento con Katia Ricciarelli, che nelle scorse ore, delusa dall’allontanamento del nuotatore, ha sbottato: “Non lo voglio più guardare neanche in faccia”.

