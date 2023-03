Manila Nazzaro “perchè ho lasciato Lorenzo Amoruso”/ “Cosa è successo? Senza stima…”

Manila Nazzaro durante la diretta di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato una volta per tutte cosa è successo tra lei e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La ex gieffina ha confermato le voci che hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi in merito ad una possibile rottura tra i due, intuita dai fan in base ad alcune frecciatine che aveva lanciato sui suoi profili social. “È un periodo abbastanza complicato ed articolato”, racconta.

“Due mesi e mezzo pregni di problemi”, racconta Manila Nazzaro. “C’è stata la perdita del mio agente Alessandro, vent’anni di vita vissuti assieme, in un momento già complicato mi è venuto a mancare un pilastro, poi c’è stato un problema di salute e dopo capodanno la fine della storia con Lorenzo“. E proprio sulla fine della relazione, che andava avanti da sei anni e che aveva anche portato al progetto di un matrimonio, si è concentrato il racconto di Manila Nazzaro. “Sono stati sei anni molto forti, che mi hanno rifatto credere nell’amore e nella famiglia unita. Vorrei solo ricordare queste cose e nel momento in cui ne succedono altre, secondo me, è meglio mettere un punto, perché i ricordi belli non siano cancellati da altri più brutti“.

Manila Nazzaro e la rottura con Lorenzo Amoruso

Tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, racconta lei a Verissimo ci sono stati “molti mesi di discussioni, anche su cose molto futili, e finivano per ferirci. Poi succede che ci si guarda accanto e io non ho trovato più nessuno, non ero più allineata con lui e non c’era più una progettualità che ci potesse unire, a partire da una passeggiata al mio grande progetto, il matrimonio che non è mai stato ascoltato. Probabilmente non ero la donna che volevo sposare”.

“La stima e l’orgoglio“, racconta Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso, “che non sentivo più in lui nei miei confronti. Non avvertivo più la cura e la dolcezza che ci aveva unito e ho deciso di affrontare la situazione. Ma nel momento in cui alcune situazioni le vedo solo io e combatto solo io, non va bene, perché se sono in affanno e devo chiedere aiuto, per me quell’aiuto non vale più. In casa eravamo diventati due estranei e le modalità con cui comunicavamo che non erano più giuste, non c’era più dolcezza, ascolto, da qualche mese. In questo momento”, continua a raccontare Manila Nazzaro della rottura con Lorenzo Amoruso, “ho bisogno di riprendere in mano la mia vita, sentirmi libera di decidere come e quanto essere felice. Ha provato a cercarmi, ma non è il momento perché non è giusto per nessuno dei due. Io sono estremamente concreta e quando arrivo ad un punto è perché ci sono arrivata dopo un iter molto lungo e faticoso ed è un punto di non ritorno. Mi sento confusa perché devo ricominciare, ma ricominciare è sempre qualcosa di bello”.

