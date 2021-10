Manila Nazzaro, sorpresa Lorenzo Amoruso e figli/ Fuori dalla Casa “Auguri mamma!”

Compleanno speciale e certamente diverso dal solito, quello vissuto nei giorni scorsi da Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha potuto festeggiare nella spiata dimora di Cinecittà insieme ai suoi nuovi amici grazie alla cena organizzata ed al party che ha visto Jo Squillo nei panni di deejay. Tuttavia per la prima volta si è trovata a dover festeggiare l’importante occasione lontana dai suoi figli e dal compagno Lorenzo Amoruso.

Nonostante questo proprio il compagno ed i figli Francesco Pio e Nicholas avuti dalla relazione con l’ex marito Francesco Cozza, sono riusciti a farle una bellissima sorpresa di compleanno che l’ha fatta particolarmente commuovere. Mentre la Nazzaro si trovava in giardino con i suoi inquilini, il compagno Amoruso le ha urlato da fuori le mura della Casa facendole i suoi auguri. L’ex Miss ha avuto subito una reazione di grande sorpresa, non aspettandosi assolutamente una cosa simile da lui. “Non ci credo! Amore… grazie amore!”, ha prontamente urlato, emozionata ed incredula di fronte alla sorpresa del compagno.

Manila Nazzaro, per il compleanno gli auguri di Lorenzo Amoruso ed i figli

La voce rotta dall’emozione ha impedito a Manila Nazzaro di poter ringraziare il compagno Lorenzo Amoruso a dovere, ma ci hanno pensato le sue amiche, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Jo Squillo e Francesca Cipriani, che in coro hanno urlato “Grazie amore!”, da parte della Nazzaro. L’inaspettata sorpresa ha fatto sciogliere Manila fino alle lacrime e Francesca ha cercato prontamente di far tornare il sorriso commentando: “Lorenzo hai copiato il mio fidanzato però!”.

Le emozioni non sono finite qui. Ad urlare fuori da Cinecittà sono stati anche i suoi due figli, Francesco e Nicholas. In particolare, mentre Manila si trovava con Carmen Russo in Casa, ha sentito nuovamente delle urla correndo subito in giardino: “Questo è Nicholas!”. “Mamma auguri!”, ha urlato il ragazzo, contribuendo a regalare un nuovo momento di commozione alla Vippona. A quel punto è intervenuta nuovamente Francesca che gli ha a sua volta risposto: “Nicholas, sono zia Cipri! Mamma ti ama!”.

