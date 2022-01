Manila Nazzaro vs Soleil Sorge: “Lei vittima? Ma basta!”/ “Non tollero le offese”

Non si è ancora risolto lo screzio tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge divampato nel corso della diretta su Canale 5 andata in onda nella serata di venerdì 29 gennaio 2022. Tutto ha avuto inizio in occasione delle nomination, quando, in salotto, l’ex Miss Italia ha scelto di puntare il dito contro l’ex concorrente di “Pechino Express”, sottolineando che non chiede mai scusa anche quando si rende autrice di battute al vetriolo, capaci di ferire. La ragazza, pur non avendo gradito, non ha ricambiato il voto (ha scelto di nominare Delia Duran, ndr), ma ha accusato Manila di “amicizia di circostanza: rigirare le frittate anche basta, mi sono rotta! Sono piena! Siete tutti bravi a giudicare gli altri, però non guardiamo mai noi stessi”.

Insomma, uno scontro pesante fra due titani della Casa del GF Vip e che, a prescindere dalle simpatie o antipatie che ogni singolo telespettatore può umanamente nutrire nei loro confronti, stanno facendo ambedue un percorso di pregevole fattura all’interno del reality show, tanto da essere, senza troppa retorica, due serie candidate alla vittoria finale.

MANILA NAZZARO CONTRO SOLEIL SOREGE: “NON SONO UNA RAGAZZINA, LEI OFFENDE E DERIDE”

Successivamente alla diretta del GF Vip, Manila Nazzaro ha dimostrato di non avere esaurito la carica di nervosismo generata dal confronto-scontro con Soleil Sorge. In occasione di un pasto condiviso con Katia Ricciarelli, Manila ha voluto puntualizzare alcuni aspetti della querelle che non le sono piaciuti: “Hanno fatto passare sotto gamba 2-3 volte quelle robe lì, la nomination l’ho fatta apposta. Non possono passare sempre inosservate le offese e la mancanza di rispetto. Io qui non tollero più niente. Per voi non è importante, non serve, non mi interessa…”.

Infine, una nuova offensiva sferrata contro l’ex tronista di Uomini e Donne: “Neanche tutta ‘sta roba che alla fine è pure vittima… Lei offende, lei deride ed è anche vittima? Basta! Io sono anche più grande di lei, non sono una ragazzina”.



