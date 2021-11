Manila Nazzaro/ Vuoterà il sacco su Sophie Codegoni? “Con Gianmaria fa strategia”

Manila Nazzaro smaschererà le strategie di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip?

Da qualche settimana Raffaella Fico è fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, ma nessuno ne sentirebbe la mancanza. Manila Nazzaro, ha commentato che da quando la ex di Balotelli sta fuori dai giochi, l’aria all’interno della Casa sarebbe decisamente diversa e chi ne ha trovato giovamento è stata soprattutto Soleil Sorge, che nonostante il suo carattere provocatorio, sembra rapportarsi con più tranquillità con gli altri. In questi giorni a parlare di Manila è stato il suo attuale compagno Lorenzo Amoruso che ai microfoni di “MondoTv24” ha detto come il GF Vip crei degli equivoci per dare origine a nuove dinamiche di gioco. Manila finora non è caduta nella rete, ma una buona parte di pubblico è convinto che prima o poi tirerà fuori la sua vera indole, molto diversa dall’essere pacata e accondiscendente come vuole far credere.

Manila Nazzaro ha preso male l’eliminazione di Ainett Stephens dal momento che tra le due donne si era creata molta complicità e adesso nel proseguimento del suo viaggio all’interno della Casa all’ex Miss Italia le viene a mancare un punto di riferimento. Anche Manila, come altri inquilini, si è legata ad alcune persone ma a quanto pare Sophie Codegoni non farebbe parte della sua cerchia di “prediletti”. Non è un caso che quando le si presenta l’occasione, le sferri sempre il colpo di grazia. La Nazzaro non crede che la ex tronista sia interessata a Gianmaria visto che blocca ogni sua iniziativa verso di lei: “Non ha un senso. Perché succede questo? Per noia? Per strategia? Perché comunque, perdonami, a 19 anni i flirt te li fai. Che c’hai da perdere? A 19 anni tu lo fai il flirt qua dentro se la persona ti piace”.

Manila Nazzaro: l’antipatia per Sophie verrà a galla?

Se con Sophie, Manila Nazzaro è molto rigida nei giudizi, con Gianmaria Antinolfi usa un atteggiamento protettivo e quando l’uomo le ha confidato di essere stato accusato dall’ex tronista di non dimostrare la sua presenza, l’ex Miss Italia gli ha suggerito che la soluzione migliore è andare incontro alle richieste dell’altro e smussare alcune cose. La Nazzaro è convinta che Gianmaria sia un bravo ragazzo e le dispiacerebbe vederlo malinconico a causa di Sophie, per questo cerca di dargli dei buoni consigli che possano tutelarlo da un’ulteriore sofferenza. “Sei un ragazzo meraviglioso, vederti così non sarebbe giusto. Non crearti castelli in aria” le ha detto, dichiarando che secondo il suo parere Sophie non è del tutto interessata e disponibile ad una relazione.

Dopo l’uscita della Fico, il pubblico si è spaccato in due: da una parte c’è chi tifa per Manila e la considera una persona stupenda e chi invece la ritiene la copia di Soleil Sorge e non approva questa forte amicizia tra le due donne. Qualcuno la reputa una falsa e altri una stratega, indipendentemente da quale sia la verità, la Nazzaro deve mostrarsi per quello che è e in pochi credono al suo carattere bonario, pacifista e consenziente. Forse per lei è arrivato il momento di scoprire le carte sul tavolo e dire quello che realmente pensa di Sophie.



