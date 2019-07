Manny Pacquiao vs Keith Thurman/ Boxe, vincitore sfida del Mondiale WBA pesi welter

Manny Pacquiao contro Keith Thurman si sfidano per il titolo WBA dei pesi welter nella versione “super”. Due campioni del mondo, quindi è facile comprendere perché sia uno dei match più attesi dell’anno. Pacquiao ha vinto dodici titoli mondiali in otto diverse divisioni di peso, Thurman è imbattuto in 29 combattimenti da professionista e a inizio hanno ha conquistato la cintura di campione mondiale Super WBA dei pesi welter battendo ai punti Josesito Lopez al Barclays Center di Brooklyn. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per assistere ad una grande sfida sul ring della MGM Arena di Las Vegas. L’appuntamento è per sabato 20 luglio 2019, ma in Italia saranno le prime ore del mattino quando Pacquiao e Thurman saliranno sul ring. Per Manny questa sfida è un’occasione per dare lustro alla sua fama di fuoriclasse. Per Keith invece rappresenta la possibilità di vincere il match della vita e scalare le classifiche pound for pound. Ce la farà il 40enne filippino a superare l’imbattuto americano? Il verdetto sul ring.

MANNY PACQUIAO VS KEITH THURMAN PER MONDIALE WBA PESI WELTER

Manny Pacquiao dovrà dimostrare di avere ancora voglia di vincere sul ring e rispondere a chi lo accusa di aver affrontato avversari più abbordabili nelle ultime uscite. Ma sono state tante le volte in cui lo avevano dato per finito, poi è sempre tornato. Ad oggi il suo personale è di 70 combattimenti con 61 vittorie di cui 39 prima del limite, 7 sconfitte e 2 pari. Non si può parlare di resurrezione per Keith Thurman, ma comunque ha avuto un lungo periodo di inattività tra l’aprile 2017 e gennaio 2019 a causa di una serie di problemi fisici e personali. Il suo rientro è stato importante, visto che ha conquistato la cintura di campione mondiale Super WBA dei pesi welter. Imbattuto in 29 combattimenti da professionista, con 22 ko, si trova di fronte ad un esame di laurea, perché dovrà affrontare una leggenda. A prescindere da come andrà a finire, si fa la storia del pugilato a Las Vegas. Prima del duello comunque si sono stuzzicati parecchio. Thurman ad esempio ha detto di Pacquiao: «Non sono qui per abbracciarlo e dargli una pacca sulla spalla. Sono qui per combatterlo e sono già pronto per il duello. Con le sue braccine da T-Rex verrà abbattuto».

LE QUOTE E LE ALTRE SFIDE IN PROGRAMMA

Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta tv la sfida tra Pacquiao e Thurman. Il match verrà invece trasmesso da Fox Sports in pay-per-view negli Stati Uniti. E dunque niente diretta streaming video su Dazn. Passiamo ora alle quote. In vista del match di domenica il filippino è favorito su Betaland a quota 1,55, mentre Thurman – come riportato da Agimeg – si gioca a 2,35. La serata di pugilato a Las Vegas, organizzata dalla Premier Boxing Champions, ha in programma altre sfide di livello. Caleb Plant, ad esempio, difende il titolo IBF dei pesi supermedi contro Mike Lee. Tra i welter invece c’è una sfida molto interessante tra Yordenis Ugas, già sfidante mondiale WBC, e l’ex campione nei pesi leggeri Omar Figueroa Jr. Occhi puntati anche su Luis Nery, ex campione WBC dei pesi gallo, e Juan Carlos Payano, ex campione WBA nella stessa categoria. Da questa sfida dunque uscirà il vincitore del titolo WBC Silver dei pesi gallo.



