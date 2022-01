Manuel Bortuzzo “A Soleil le si brucia il pranzo? Sticazz*!”/ Lulù “lo sapevo che…”

Tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge da ormai diverso tempo qualcosa sembra essersi rotto definitivamente. L’avvicinamento dell’influencer a Katia Ricciarelli e gli attacchi riservati alla fidanzata Lulù Selassié hanno inevitabilmente portato il giovane a prendere le distanze da Soleil, come dimostrato anche dall’ultima spiazzante uscita in risposta a Jessica.

Soleil Sorge smaschera Miriana Trevisan/ "L'ho sgamata da subito e per questo…"

Nella giornata di oggi Manuel si trovava attorno al tavolo in veranda con Jessica, Lulù e Miriana, quando la maggiore delle sorelle Selassié, vedendolo in procinto di allontanarsi, gli ha chiesto di poter avvertire Soleil di quello che stava accadendo al suo pasto: “Le puoi dire a Soleil che si sta bruciando al suo pranzo?”. Manuel si è fatto ripetere la domanda per poi replicare: “E sti cazz*?”. La risposta di Bortuzzo ha stupito Miriana che non si aspettava affatto una reazione così forte di Manuel nei confronti, a quanto pare, della sua ex amica. (Clicca qui per vedere il video)

Manila Nazzaro/ Amicizia al capolinea con Soleil? Con l'arrivo di Delia è guerra!

Manuel Bortuzzo, spiazza la risposta su Soleil Sorge

Sono ormai un ricordo lontano i tempi in cui Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo erano riusciti ad instaurare un feeling speciale nella Casa del GF Vip, al punto da far ingelosire anche Lulù Selassié. Proprio quest’ultima è stata l’unica a non stupirsi della risposta di Manuel a Jessica, tanto da commentare: “Io lo sapevo che ti avrebbe risposto così”, senza tuttavia nascondere un sorriso di soddisfazione.

Nelle ultime settimane gli equilibri interni alla Casa del Grande Fratello Vip sono totalmente cambiati e Manuel Bortuzzo ha preso nettamente le distanze non solo da Soleil ma anche da Manila Nazzaro e dalla stessa Katia Ricciarelli. Se con l’ex Miss Italia ha poi avuto un chiarimento, complice anche una toccante lettera scritta dalla donna e letta sia da Bortuzzo che da Lulù, con Soleil e Katia la situazione sarebbe rimasta piuttosto tesa. E l’ultima risposta di Manuel dimostra pienamente quanto i sentimenti del ragazzo si siano ormai totalmente sopiti nei confronti dell’influencer.

Lucrezia Selassié contro tutti/ Accuse pesanti ai vip dopo "l'attacco" a Manuel

© RIPRODUZIONE RISERVATA