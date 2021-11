Manuel Bortuzzo, confessione sull’ex fidanzata Martina “il problema sono stato io”/ E con Lulù Selassié…

La scorsa puntata andata in onda venerdì 5 novembre del Grande Fratello Vip 2021 ha messo in evidenza nuove dinamiche e nuove proteste che hanno coinvolto anche Manuel Bortuzzo uno tra i personaggi più amati di questa edizione sia dagli altri concorrenti che dal pubblico a casa, soprattutto per via della sua forza di volontà e per il suo essere onesto e imparziale.

Manuel la scorsa settimana è stato al centro del dibattito a causa di una frase pronunciata da Alex Belli sulla sua disabilità. Questa frase è stata recepita dal pubblico a casa come un’offesa nei confronti del ragazzo che poi in puntata ha chiarito la sua posizione e si è dichiarato il primo a non sentirsi offeso dalle parole dell’attore evidenziando come il tutto sia stato pronunciato da Alex in un contesto giocoso. Manuel si è limitato a sottolineare di come alcune frasi possano risultare fuorvianti e urtare la sensibilità di altre persone nella sua stessa situazione.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è un continuo tira e molla

Manuel Bortuzzo fin dal suo ingresso in casa si è subito avvicinato in maniera intima a Lulù Selassié, la loro storia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha avuto più bassi che alti a causa del comportamento della ragazza, ritenuto da Manuel, che vuole svolgere la sua avventura all’interno della casa in maniera autonoma, troppo eccessivo. Manuel infatti, ha dichiarato di essere “molto particolare” nelle relazioni parlando del rapporto con la sua ex fidanzata Martina e ammettendo: “Il problema sono stato io, non è stata assolutamente lei”. Martina e Manuel adesso hanno un ottimo rapporto di amicizia a tal punto che la ragazza è intervenuta in puntata dedicando una dolce lettera al concorrente che ha fatto molto ingelosire Lucrezia.

Manuel e Lulù dopo un momento di totale allontanamento, durante le ultime puntate si erano ravvicinati, soprattutto per la volontà di Manuel che aveva dichiarato di voler vedere come proseguiva la loro storia senza però perdere la totale autonomia. Negli ultimi giorni i due ragazzi si sono nuovamente allontanati e la persona che ne soffre di più e Lulu Selassié che si è dimostrata totalmente presa nei confronti di Manuel Bortuzzo e non riesce a comprendere a fondo la volontà del ragazzo che in base al suo umore si fa avvicinare o meno. Sicuramente la storia tra i due è una storia tormentata dettata soprattutto dallo stato di salute di Manuel che negli ultimi giorni ha avuto diversi problemi prontamente risolti dalla produzione con l’aiuto anche degli altri concorrenti. Ci sarà davvero un futuro tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié oppure la loro storia terminerà con la fine del reality?



