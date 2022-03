Manuel Bortuzzo e Lulù, convivenza a casa di lui/ “Una cabina armadio per lei…”

Tutto pronto per la convivenza di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso 24 gennaio, in attesa di poter riabbracciare la fidanzata che, invece, ha concluso il proprio percorso nel bunker di Cinecittà solo il 14 marzo, giorno della finalissima, Manuel ha approfittato delle settimane senza Lulù per sistemare la casa con cui è pronto ad iniziare la convivenza con Lulù dando inizio ad un nuovo percorso di vita insieme. Innamorati, complici e con gli stessi progetti di vita, pur essendo entrambi giovanissimi, Manuel e Lulù non hanno dubbi su quello che sarà il loro futuro insieme.

Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip dove l’uno ha scoperto pregi e difetti dell’altra e viceversa, ora che il reality è finito, sono pronti a viversi totalmente la storia d’amore che la vita ha regalato ad entrambi, senza aspettare. Sia Manuel che Lulù hanno più volte parlato del desiderio di andare a convivere e formare una famiglia, ma dove si trova la casa che il nuotatore ha già sistemato per la sua principessa?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: convivenza a Roma

Da anni, Manuel Bortuzzo vive a Roma, città in cui si era trasferito per coltivare il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Proprio nella capitale è stato vittima della sparatoria che gli ha cambiato per sempre la vita ed è a Roma che Manuel ha scelto di convivere con Lulù che, nella capitale, è nata e cresciuta. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, il nuotatore ha così svelato che vivranno nell’appartamento in cui lui vive attualmente e che ha fatto sistemare per dare a Lulù tutto ciò di cui ha bisogno.

Manuel ha fatto sapere che con Lulù vivrà “nel mio appartamento di Roma, quello che condivido con mio padre. E’ su due livelli e il piano di sotto sarà per me e Lulù. Ho già fatto realizzare una cabina armadio per lei, un altro bagno e ho riempito la casa di specchi. So che a lei piace sistemarsi i capelli di continuo“, ha raccontato Manuel a Di Più che vuole regalare alla sua principessa tutto ciò che desidera perchè “voglio che sia felice. Si merita la felicità come la merito io”.











