Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati/ Lei pentita? “Non lo diciamo”

Il bacio che il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 aspettava è finalmente arrivato. Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono scambiati il primo, dolce bacio con cui hanno fatto un passo avanti nella conoscenza. Galeotta è stata una cena romantica che il Grande Fratello ha concesso alla nuova coppia della casa. Nicola Pisu che ha ammesso di provare un forte sentimento per la showgirl ha, infatti, chiesto ed ottenuto la possibilità di organizzare una serata romantica per Miriana la quale non ha nascosto la propria gioia per il gesto del compagno.

Miriana si mostra felice come una bambina quando Nicola la conduce nella nave dell’amore della casa del Grande Fratello Vip dove ha ricreato un’atmosfera romantica. Entrambi eleganti, trascorrono la serata lontani dagli altri concorrenti. Prima d’iniziare la cena, il figlio di Patrizia Mirigliana ha anche omaggiato Miriana con due rose, una bianca e una rossa. “Rosso passione e bianco purezza” dice Nicola.

Primo bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: lei chiede di mantenere il segreto

Nel corso della serata, Miriana Trevisan e Nicola Pisu si raccontano, parlano delle loro vite, ma anche del loro rapporto. I due si avvicinano molto e, alla fine, arriva il bacio desiderato da Nicola. Miriana, però, gli chiede di non raccontare nulla agli altri concorrenti quando lasceranno la Love Boat.

“Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamenta loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“, sono state le parole della Trevisan come riporta Biccy. Nella casa, nel frattempo, gli altri concorrenti, attraverso il maxischermo, hanno potuto vedere alcuni momenti della cena. Il bacio, tuttavia, pare non sia stato mostrato agli altri inquilini. Nicola, dunque, riuscirà a mantenere il segreto o racconterà tutto gli amici?

