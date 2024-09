Spesso gli eventi sportivi accendono i riflettori sui protagonisti non solo sulle vicende agonistiche ma anche su temi paralleli, come ad esempio il gossip. Tale assunto vale ad esempio per Manuel Bortuzzo, reduce dalla medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ed ex volto del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ha una fidanzata? Questo uno degli interrogativi più gettonati nell’ultimo periodo e il quesito è tutt’altro che semplice da dirimere.

I rumor sulla fidanzata di Manuel Bortuzzo partono dallo scorso anno: la fortunata sarebbe Ilenia Caccavale, protagonista di una breve esperienza a Uomini e Donne. La 31enne avrebbe postato in quel periodo una foto piuttosto eloquente; un cuore e due mani che si stringono con la didascalia, “Il mio amore”. Un gesto piuttosto eloquente che avrebbe convinto i più che Ilenia Caccavale sia effettivamente la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo.

A dispetto della convinzione di buona parte dei fan della cronaca rosa, su Ilenia Caccavale come nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo non sussistono conferme da parte dei diretti interessati. L’ex volto del Grande Fratello Vip è sempre stato molto discreto sul tema sentimentale e dunque potrebbe trattarsi anche di una scelta di riservatezza. La grande discrezione di Manuel Bortuzzo si evidenza anche sulle curiosità relative alle sue ex fidanzate: l’unica storia arrivata con particolari dettagli all’attenzione mediatica è quella con Lulù Selassiè, ex fidanzata dopo la liaison vissuta ai tempi del Grande Fratello Vip.

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia pare che Manuel Bortuzzo abbia avuto una liaison con una giovane di nome Federica Pizzi. Sull’ex fidanzata del nuotatore non si hanno però particolari notizie nel merito della rottura e della longevità della relazione; in linea con la discrezione del ragazzo su temi riferiti alla sfera privata.