C’è anche Manuel Bortuzzo tra gli atleti che rappresentano l’Italia alle Paralimpiadi 2024 in corso a Parigi in questi giorni. Il giovane nuotatore gareggerà nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre 2024, nei 100 metri rana con la speranza di qualificarsi per la finale, in programma nel pomeriggio. Il suo sogno è ottenere la medaglia d’oro e raggiungere così uno dei suoi principali obiettivi sportivi, dopo il dramma del 2019 che cambiò per sempre la sua vita, quando venne colpito da alcuni proiettili durante una sparatoria a Roma alla quale era totalmente estraneo e che gli hanno procurato una lesione alla colonna vertebrale.

Ma, oltre alla sua carriera sportiva, cos’altro sappiamo di lui e in particolare della sua vita privata? Manuel Bortuzzo ha una fidanzata o è al momento single? A dispetto del suo carattere molto riservato, il giovane nuotatore ha vissuto sotto la luce dei riflettori una delle storie d’amore più chiacchierate e travagliate delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Era la stagione 2021/22 e l’atleta fu concorrente del reality di Canale5, dove conobbe Lulù Selassié: i due si sono innamorati e hanno portato avanti la loro storia lungo tutta l’edizione, salvo poi comunicare l’interruzione della relazione poche settimane dopo la fine del programma.

Dopo la rottura, su Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata Lulù Selassié hanno continuato a circolare numerosi gossip inerenti a presunti ritorni di fiamma: la coppia, però, sembra essersi detta addio in via definitiva. Archiviata la relazione con l’ex gieffina, al giovane nuotatore in gara alle Paralimpiadi 2024 sono stati spesso accostati flirt mai confermati. L’ultimo riguarderebbe Ilenia Caccavale, che abbiamo visto in primavera come nuova dama di Uomini e donne con l’obiettivo di conoscere e corteggiare Mario Verona.

Tra Bortuzzo e la Caccavale ci sarebbe in realtà solo una grande amicizia, a dispetto dei rumors circolanti nel novembre 2023 e legati ad una presunta relazione, ma che non sono mai stati realmente confermati dai diretti interessati. Al momento, dunque, il cuore del nuotatore è sentimentalmente libero e le sue attenzioni sono ora tutte concentrate sulla sua avventura sportiva a Parigi.