Manuel Bortuzzo, il padre Franco gela Lulù/ “Con lei è solo una buona amicizia”

Franco Bortuzzo contro Lucrezia Selassié:”è amicizia!”

Durante una lunga intervista a Chi, Franco Bortuzzo ha parlato di suo figlio Manuel Bortuzzo manifestando apertamente le sue preoccupazioni sulla sua partecipazione al reality e la sua successiva tranquillità dopo aver visto quanto suo figlio sia stato ben accolto dai suoi coinquilini e dal pubblico a casa: “Lo vedo lì in piscina in costume da bagno che si diverte”.

Alla fine dell’intervista il papà di Manuel è tornato a parlare della relazione del figlio con Lucrezia Selassié: “Conoscendo mio figlio sono sicuro che al momento sia una buona amicizia e niente più. Prima di parlare di una ragazza che possa stare al suo fianco ne farei passare di acqua sotto i ponti. C’è una forte simpatia, un po’ di corteggiamento, sono ragazzi, se non lo fanno loro chi lo deve fare? Non ho mai messo bocca nelle scelte sentimentali dei miei figli, sono tranquillo, ho quattro figli responsabili. Per questo i fidanzati dei miei figli sono sempre bene accetti in casa nostra”.

Franco Bortuzzo aveva già parlato in merito alla relazione di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando, ospite a Radio Radio all’interno della trasmissione Non succederà più, il padre del ragazzo aveva dato una bocciatura alla principessa: “In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio”.

Il motivo di queste parole sono state spiegate dall’uomo: “Obiettivamente lo dico guardando le sue ex ragazze, tutte stupende e che io oggi rimpiango, perché avevano un carattere molto generoso e molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che è veramente cotto”. Stando alle ultime vicende accadute nella casa Franco Bortuzzo aveva ragione; infatti, Manuel Bortuzzo dopo le continue pressioni della Principessa le ha detto: “Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qui con l’idea di fare questo, non riesco a entrarci in questa parte” facendo chiaramente capire a Lulù che la loro relazione all’esterno della casa potrebbe non esistere.



