Manuel Bortuzzo, imbarazzo a BellaMà per la fidanzata Angelica e l’ex Lulù Selassiè/ Poi la gaffe sul GF Vip…

Manuel Bortuzzo imbarazzato a BellaMà: l’allusione a Lulù Selassiè e la gaffe della fidanzata Angelica

Momenti di imbarazzo per Manuel Bortuzzo durante l’ospitata a BellaMà. Dopo una lunga chiacchierata sulla sua vita e le sue passioni, con nuovi retroscena riguardanti l’incidente, l’ex gieffino si trova a fare i conti con il ‘sentiment’ del web. Viene allora mostrata la percentuale di utenti che hanno per lui un sentiment positivo che quasi eguaglia quelli che parlano negativamente di Manuel sul web.

“Me lo aspettavo tutto rosso!” scherza allora Bortuzzo di fronte ad uno stranito Perluigi Diaco che ne chiede il motivo. “Perché? C’è gente che non sa che fare nella vita”, taglia corto lui, senza fare nomi o citare situazioni. A farlo però è proprio il conduttore, ricordando un’episodio di cui si è molto parlato negli ultimi giorni e che riguarda la sua fidanzata Angelica Benevieri.

Diaco fa riferimento al video in cui Angelica ironizza sulla disabilità, filmato che ha scatenato numerose polemiche sul web. Manuel, però, ammette che secondo lui non è l’unico motivo per il quale c’è nei suo confronti quest’ampia striscia rossa di sentiment e fa anzi riferimento ad “altre cose di gossip” che non specifica, spiegando solo che “Diciamo che nel momento in cui ti esponi è così, è normale che c’è sempre chi è pronto a commentare e dire la sua”. L’allusione però appare chiara e tira inevitabilmente in ballo la sua ex Lulù Selassiè.

L’intervista poi si conclude con una gaffe sul Grande Fratello Vip. Diaco lo stuzzica, chiedendo a Manuel se prima di partecipare al reality lo avesse mai seguito. Lui ammette: “Lo lasciavo in sottofondo ogni tanto…”, commento a cui segue l’osservazione di Diaco “Beh, lo lasciavo in sottofondo non è proprio…”, facendo notare la risposta un po’ precaria. Manuel si accorge della gaffe e sorride imbarazzato mentre il conduttore conclude stemperando la tensione: “Va bene dai, viva la sincerità!”











