Manuel Bortuzzo: “Là sotto? Funziona tutto”/ Dettagli piccanti al GF Vip e il web…

Manuel Bortuzzo ha conquistato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Generoso, semplice, con un grande cuore e disposto ad aiutare tutti, Manuel si sta lasciando andare condividendo anche i ricordi della sparatoria di cui è stato vittima e che gli ha cambiato la vita. Dopo aver raccontato i dettagli di quel tragico giorno, Manuel, nelle scorse ore, si è lasciato andare anche ad una confessione più intima. Manuel ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2021 per sensibilizzare sul tema della disabilità.

Durante i primi giorni di permanenza nella casa più famosa d’Italia non solo è diventato un punto di riferimento per gli altri concorrenti, ma ha instaurato un rapporto speciale con alcuni, in particolare con Alex Belli, Aldo Montano e Lulù. Manuel Bortuzzo, tuttavia, chiacchiera e si rapporta con tutti e, durante una tranquilla chiacchierata, nelle scorse ore è tornato a parlare della sua disabilità.

Manuel Bortuzzo, la confessione intima al Grande Fratello Vip 2021

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2021 e, nelle scorse ore, durante una chiacchierata con gli altri inquilini della casa di Cinecittà, parlando della propria disabilità, si è lasciato andare ad una confessione intima senza rinunciare ad un pizzico di ironia.

“La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento niente le gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, là sotto funziona tutto, scusate eh”, ha spiegato l’atleta che ha fatto breccia nel cuore di tutti.

