Manuel Bortuzzo, l’amico Davide attacca Katia Ricciarelli/ “Cacciatela dal GF Vip”

Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo, si scaglia contro Katia Ricciarelli per le offese di quest’ultima nei confronti dello stesso Manuel e di Lulù Selassiè. Nel corso di una diretta Instagram di Clarissa Selassiè a cui hanno partecipato Patrizia Pellegrino, Samy Youssef, Ainett Stephens e Biagio D’Anelli, tra i tanti commenti, gli utenti hanno notato proprio quelli di Davide che ha espresso la propria opinione su quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Io credo che venerdì la produzione invece di farle chiedere scusa dovrebbe semplicemente cacciarla!“, ha scritto Davide che era già intervenuto sui social dopo le parole della Ricciarelli che aveva puntato il dito contro Manuel, reo di non chiudere la porta.

Su Twitter, inoltre, Davide ha pubblicato un video in cui la Ricciarelli si lamenta di Manuel mentre suona il pianoforte. Il filmato condiviso dall’amico del nuotatore si riferisce a ieri quando, dopo cena, Manuel e Lulù si sono accomodati davanti al pianoforte. Mentre Manuel suonava, Lulù cantava e il commento della Ricciarelli è arrivato puntuale. “Ti commenti da sola”… potevi essere una bellissima risorsa, insegnare il canto e esaltare l’arte! Invece hai insegnato solo razzismo, misoginia e abilismo… complimenti mAESTRA!”.

“Ti commenti da sola”… potevi essere una bellissima risorsa, insegnare il canto e esaltare l’arte! Invece hai insegnato solo razzismo, misoginia e abilismo… complimenti mAESTRA! #FUORIKATIA #gfvip pic.twitter.com/swxxj9ooW7 — Davide Ismaele (@davismaele) January 6, 2022

La presa di posizione di Davide Ismaele contro Katia Ricciarelli non si ferma. Sempre su Twitter, Davide ha condiviso un video che è già virale in cui sono state raccolte tutte le dichiarazioni fatte da Katia Ricciarelli in quattro mesi di Grande Fratello Vip 2021. Nel video, la cantante si lascia andare a commenti su Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, Nathalie Caldonazzo e Biagio D’Anelli.

“Ha infranto tutte le regole di tutti i GF! Adesso vogliamo vedere che provvedimenti prenderanno! Si il GF doveva essere più tollerante…ma questo va oltre la tolleranza! Non si possono trasmettere messaggi così gravi in TV! Legittimano forme dì razzismo omofobia abilismo”, ha scritto l’amico di Manuel.

Ha infranto tutte le regole di tutti i GF! Adesso vogliamo vedere che provvedimenti prenderanno! Si il GF doveva essere più tollerante…ma questo va oltre la tolleranza! Non si possono trasmettere messaggi così gravi in TV! Legittimano forme dì razzismo omofobia abilismo. #gfvip pic.twitter.com/LNuUvb4M14 — Davide Ismaele (@davismaele) January 6, 2022





