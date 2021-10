Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip 2021?/ Problemi di salute: “C’è qualcosa di grosso”

Manuel Bortuzzo dovrà essere costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6? Probabilmente lo scopriremo questa sera, durante la diretta della puntata odierna in onda come sempre su Canale 5. Tutta colpa di alcuni problemi di salute dello stesso nuotatore rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla schiena, e che non vogliono proprio lasciare in pace lo stesso. Manuel Bortuzzo avrebbe infatti confidato ai suoi coinquilini che le cose non stanno migliorando per quanto riguarda la sua vescica, e la situazione inizia ad essere insostenibile tenendo conto che da quando è iniziato il reality show, lo scorso 13 ottobre, il malore si è già ripresentato ben tre volte, e in passato ha avuto anche bisogno di un intervento del medico del Gf Vip.

Anche in questo caso Manuel ha chiesto di poter vedere il personale sanitario che lo ha in cura per chiedere un parere, di conseguenza nulla è da escludere da qui alle prossime ore. Per provare a tirare su il morale al giovane, ieri Davide, un amico dello stesso, si è presentato fuori dalla casa più spiata d’Italia, per salutarlo, incitarlo e invitarlo ovviamente a continuare questa sua nuova avventura, stringendo i denti e resistendo.

MANUEL BORTUZZO LASCIA LA CASA DEL GF VIP? “NON E’ NORMALE CHE SUCCEDA”

In ogni caso Manuel Bortuzzo non si sente al 100 per cento, ha continuamente dolore, e confidandosi con Lulù, una delle tre principesse, ha spiegato: “Non è normale che succeda così”. A complicare la situazione il fatto che i problemi fisici patiti siano anche ‘delicati’ interessando la vescica, e probabilmente lo stesso giovane prova anche un certo imbarazzo.

“Questa cosa prima mi succedeva una volta ogni sei mesi, adesso mi è successa tre volte in un mese, quindi vuol dire che c’è un problema un po’ più grosso”, ha detto ancora Manuel Bortuzzo, sottolineando come non si stia godendo la permanenza nella Casa come avrebbe invece voluto. Tutti gli inquilini si sono schierati a fianco del ragazzo, a cominciare da Alex Belli, quello che forse si è mostrato più preoccupato di tutti, cercando di capire il perchè di questa cosa.

