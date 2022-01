Manuel Bortuzzo lettera d’addio a Lulù/ “Sei la vita che non riesco a vivere, ti amo”

Il ritiro di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip è ormai nell’aria e prima di congedarsi per motivi di salute, il giovane Vippone ha deciso di sorprendere e commuovere Lulù Selassié con un’ultima lettera di addio che ha sciolto i cuori anche dei telespettatori. Le sue parole sono state fedelmente riportate sui social dalle pagine fan della coppia ed hanno toccato per la loro profondità e per l’importanza delle frasi dedicate alla ragazza che per l’intero percorso – caratterizzato da alti e bassi – è sempre rimasta al suo fianco, imparando a conoscerlo e rispettarlo.

Dopo quattro mesi, dunque, Manuel dovrà staccarsi da Lulù nonostante i loro progetti futuri post GF Vip. Bortuzzo tuttavia non ha nascosto i suoi timori ed anzi ha deciso di condividerli con la giovane principessa etiope scrivendole una seconda lettera che giunge dopo la prima dello scorso dicembre, quando aveva messo nero su bianco i suoi sentimenti nei confronti di Lulù. A pochi giorni dal suo abbandono, oggi Manuel ha nuovamente aperto il suo cuore con una lettera meravigliosa. “Quanto sei bella al mattino appena sveglia”, si legge nella dolcissima missiva, “In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. Fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita”.

Manuel Bortuzzo, la toccante lettera di addio a Lulù Selassié

Il giovane Manuel Bortuzzo ha ripercorso i momenti della giornata vissuti con Lulù, concentrandosi soprattutto su quello iniziale, quando appena sveglio può ammirare la giovane che si è presa cura di lui in tutto questo tempo: “Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore che mi fa dimenticare la mia condizione che tanto mi soffoca”. Alla Selassié le più belle parole che potesse mai scrivere: “Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere, quanto è difficile? Tu lo capisci? Sembra di sì… Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante. E’ difficile, credimi, però tu ci sei, io ci sono”.

Il ragazzo ha poi rivolto le sue scuse alla ragazza: “Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate. Sarà solo un lontano ricordo, vero?”. Bortuzzo confida in un prossimo loro inizio in cui finalmente i troppi pensieri saranno sostituiti da una maggiore serenità: “Meriti luce, meriti il mondo: sarò all’altezza di tutto ciò? Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco”, ha aggiunto. Infine, la chiosa dolcissima e straziante al tempo stesso: “Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.





