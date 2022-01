Manuel Bortuzzo perché lascia il GF Vip?/ “Visite mediche”, le possibili date

Si torna a parlare con sempre maggiore insistenza dell’uscita dal reality Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore, infatti, ormai sembra aver preso la sua decisione definitiva ed alla fine del mese di gennaio saluterà i suoi compagni di avventura. Se, infatti, nelle passate settimane aveva accettato di proseguire nella sua esperienza all’interno della Casa di Cinecittà, per il ragazzo è tuttavia ora destinata a concludersi per dei motivi ben precisi.

Proprio questi avrebbero portato il GF Vip a non prevedere nei suoi confronti la consueta penale che invece nel caso di abbandono del gioco dovrebbero pagare gli altri Vipponi. Manuel ne ha parlato di recente con i suoi inquilini ed ha indicato una data più o meno precisa in cui lascerà il programma condotto da Alfonso Signorini. Conversando con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, Bortuzzo qualche giorno fa si è lasciato scappare: “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no!”.

Manuel Bortuzzo, le ragioni dietro il suo abbandono

Dopo quattro mesi di permanenza, dunque, Manuel Bortuzzo ha preso l’importante decisione: lascerà il Grande Fratello Vip. Ma se nella breve dichiarazione avuta con le due Vippone non sono emersi i veri motivi dietro la sua decisione, a fare totale chiarezza ci ha pensato l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, conversando proprio con Katia Ricciarelli e Carmen Russo della prossima uscita di Manuel.

“Se ne va Manu, se ne va… il 14 o il 17 va via”, ha confermato la Nazzaro, ricordando alle due amiche quanto già dichiarato la Bortuzzo nei giorni precedenti. Manila ha quindi aggiunto: “A me non l’ha detto personalmente ma praticamente con me non parla più Manu. Perché? Si è un po’ allontanato, mi spiace… mi spiace tanto però… hai capito anche te che va via? (riferendosi a Carmen Russo, ndr)”. La cantante lirica ha mostrato una certa invidia nei confronti della scelta del ragazzo: “Quindi praticamente ha fatto 4 mesi, anch’io volevo farne 4…”, ha commentato, riferendosi probabilmente al suo contratto. “Perché? Lui deve fare delle visite mediche, tu no! Tu stai qua! Dove vai?”, ha controbattuto Manila, svelando al tempo stesso anche le ragioni dell’abbandono di Manuel Bortuzzo.

