Manuel Bortuzzo può tornare a camminare?/ “Lesione midollare non totale: spero di…”

Manuel Bortuzzo potrà tornare a camminare? Dopo l’ultima, emozionante puntata del Grande Fratello VIP, nel corso della quale il 22enne nuotatore triestino è stato protagonista di un momento molto toccante assieme a Federica Pizzi, la sua ex compagna, è questa la domanda che non solo il pubblico del longevo reality show targato Mediaset ma che anche tutti i suoi fan sono tornati a chiedersi. L’occasione era stata data dalla missiva inviata dalla ragazza a Manuel, in cui correva in soccorso del suo ex fidanzato e che ha portato all’ospitata di Federica nella Casa del GF VIP e alla scena che ha strappato lacrime non solo ai diretti interessati.

Manuel Bortuzzo e Lulù, scatta il bacio appassionato/ L'ira dei social:"Ma non doveva lasciarla?"

Prima del faccia a faccia avuto tra i due ragazzi davanti alle telecamere del reality show, infatti, Manuel sorprende tutti lasciando la sua carrozzina e, con l’ausilio di un tutore, muove i suoi primi passi stupendo non solo gli altri inquilini della Casa, che poi commenteranno l’accaduto, ma anche il pubblico televisivo. Un gesto che testimonia di una grande forza di volontà ma che rispecchia quando detto nel corso di diverse interviste dallo stesso Bortuzzo: “Tornerò a camminare”. Ma è veramente possibile? Da quel 2019 la carrozzina era diventata la sua fedele compagna e, secondo molti esperti, anche il solo fatto che non avesse perso la vita nella sparatoria in cui era stato coinvolto per uno scambio di persona era già un miracolo. Poi, nel corso dei mesi le cose sono leggermente cambiate…

GF VIP, Manuel Bortuzzo dice la "N-word"/ Lulù Selassiè scoppiata a ridere e...

MANUEL BORTUZZO, ECCO PERCHE’ C’E’ UNA POSSIBILITA’ CHE TORNI A CAMMINARE…

Infatti, Manuel era stato ferito quasi mortalmente da un proiettile che per soli 12 millimetri non aveva toccato l’aorta addominale, circostanza che ne avrebbe causato la morte in pochi minuti. Tuttavia le notizie positive, dopo il suo pieno recupero a seguito della degenza ospedaliera, erano che la lesione midollare che aveva causato il proiettile non era completa: questo lo spiraglio concesso dai medici al giovane nuotatore, a differenza di quanto gli era stato diagnosticato in precedenza, durante un’intervista che Manuel aveva concesso a Fabio Fazio nel salotto di “Che tempo che fa”.

Federica Pizzi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo?/ Lui ancora innamorato? "Mi conosce..."

Ovviamente, come non hanno mancato di far notare diversi specialisti del settore, interpellati da stampa e altri media negli ultimi due anni, non è certo scontato e semplice il percorso che potrebbe un giorno portare Bortuzzo a camminare di nuovo. Lui, dal canto suo, si è dato come scadenza un arco temporale di dieci anni: è anche per questo motivo che il suo tentativo di muovere i primi passi al Grande Fratello ha destato molta commozione, soprattutto per lo spirito con cui il ragazzo dimostra di voler andare oltre i propri limiti e tornare alla normalità. “In realtà non ho proprio detto dieci anni: mi era stato chiesto come ti vedi tra dieci anni e io ho risposto che mi vedo in piedi… Io spero di vedermi in piedi anche prima di dieci anni” aveva precisato durante un’intervista concessa al Giornale, ammettendo che questo è ora il suo percorso di vita e, anche se non dovesse riuscire a superare lo stato di paralisi, “vuol dire che realizzerò tutti gli altri sogni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA