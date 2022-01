Manuel Bortuzzo sogna di tornare a camminare/ Lulù lo incoraggia: “Accadrà”

Per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono gli ultimi giorni insieme nella casa del Grande Fratello vip 2021. Per motivi di salute, come ha anticipato il padre Franco, Manuel lascerà la casa probabilmente lunedì 17 gennaio. La giovane coppia del Grande Fratello Vip sta così trascorrendo ogni istante insieme raccontandosi sogni e speranze. Oltre al desiderio di andare a vivere con Lulù, Manuel sogna di poter tornare a camminare. Un sogno di cui parla spesso a Lulù che, puntualmente, trova le parole giuste per incoraggiarlo. E’ quanto è accaduto ieri quando, dopo cena, Manuel e Lulù si sono ritirati in camera per parlare da soli.

“Metterai i tutori domani?“, gli ha chiesto Lulù. “Mi prende un po’ male quando li metto. All’inizio sono contento perchè sto in piedi, poi…”, è stata la risposta di Manuel che non ha nascosto un velo di malinconia che Lulù ha colto immediatamente rassicurandolo e incoraggiandolo esattamente quando aveva fatto in un’altra occasione dicendogli “accadrà”.

Manuel Bortuzzo racconta a Lulù il sogno fatto

Manuel Bortuzzo ascolta le parole d’incoraggiamento di Lulù Selassiè che è pronta a seguirlo ovunque per stargli vicino e per vederlo realizzare il sogno di tornare a camminare. “Mi sono visto entrare dalla porta rossa camminando pensa a quanto sarei stato bello”, ha confessato Manuel con aria sognante. “Tu sei bello”, gli ha ribadito Lulù che non ha mai dato importanza e non ha mai visto la sedia a rotelle.

L’amore tra Manuel e Lulù sta diventando sempre più forte e importante. La coppia ha ormai convinto tutti e c’è chi crede che sarà molto difficile per Lulù restare nella casa del Grande Fratello Vip senza Manuel il quale, tuttavia, le ha promesso di starle vicino, seppur da lontano.

